آغاز عملیات ساخت پارک فرهنگ و هنر در فیروزآباد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این مراسم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزآباد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تقدیر و تشکر ویژه از اعضای شورای شهر و شهرداری فیروزآباد به دلیل تصویب و همکاری در اجرای این پروژه فرهنگی و هنری عنوان کرد: نظر به اینکه فیروزآباد شهری با سابقه فرهنگی و قدمت تاریخی و دارای مفاخر و مشاهیر علمی و فرهنگی بسیاری می باشد و همچنین با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه فرهنگ و هنر در بین مردم ، لذا توجه به مقوله های فرهنگی و تاریخی این شهر در طراحی و اجرای پروژه ها و مبلمان شهری ضروری است.

سلیمان شریفی افزود: قطعا این پروژه کمک شایانی در ارتقاء سطح فرهنگی هنری شهر خواهد نمود و از آنجا که در طراحی این مجموعه، ایجاد المانهای فرهنگی و اجرای برنامه های هنری پیش بینی شده است، قابل تقدیر است.

شریفی عنوان کرد: فضای طراحی شده در این پارک زمینه اجرای برنامه های هنری توسط هنرمندان هنرهای نمایشی، تجسمی و هنرمندان موسیقی و سایر رشته های هنری را فراهم خواهد کرد، لذا با هماهنگی ها و رایزنی های صورت گرفته در جهت ساخت پروژه ای تحت عنوان پارک فرهنگ و هنر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزآباد و انجمن های ادبی و هنری تحت پوشش این اداره آمادگی خود را جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی هنری در طول سال در این مکان اعلام کرده است.

عبدالرسول رضائی، عضو شورای اسلامی شهر فیروزآباد نیز اظهار کرد: شورای اسلامی و شهرداری فیروزآباد با رویکرد توسعه همه جانبه شهر همواره بر توسعه اماکن فرهنگی و هنری و حمایت از فعالیتهای فرهنگی هنری تاکید داشته است و در اجرای این پروژه نیز تاکید بر فضاسازی در جهت ارتقای سطح فرهنگ و هنر جامعه شده است و در بخشی از این پروژه استفاده از نماد مفاخر و مشاهیر شهرستان پیش بینی شده است.