فیس بوک نیز صفحه نماینده افراطی آلمان را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آلمان، دستگاه قضایی شهر کلن آلمان به توییت ضداسلامی «بئاتریکس فون اشتورخ» نماینده حزب «آلترناتیو برای آلمان» واکنش نشان داد.

دادستان کلن اعلام کرد احتمالا این سیاستمدار راستگرا به خاطر ترویج خشونت علیه ادیان دیگر تحت پیگرد قرار می گیرد.

«اولف ویلوهن» با بیان این مطلب گفت هنوز مشخص نیست که رسیدگی به چنین پرونده ای در حوزه اختیارات شهر کلن است و باید به برلین ارجاع داده شود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که پلیس کلن به مناسبت سال نو میلادی در صفحه توییتر خود پیام تبریکی چند زبانه از جمله زبان عربی منتشر کرد. اقدامی که با واکنش تند فون اشتورخ مواجه شد.

این نماینده پارلمان آلمان در توییتی نوشت: در این کشور چه خبر است؟ چرا در یک صفحه رسمی پلیس پیامی به عربی منتشر می شود؟ آیا این تسکینی برای یک گروه مسلمان وحشی مردسالار است؟

در پی انتشار این پیام، مسئولان توییتر، حساب کاربری فون اشتروخ را به مدت ۱۲ ساعت تعلیق کردند. توییتر اعلام کرد این اقدام در پی ترویج خشونت و انتشار پیام مغایر با قوانین این شبکه اجتماعی انجام گرفته است.

با وجود واکنش های مذکور، فون اشتورخ از اقدام خود ابراز پشیمانی نکرده و تصویری از صفحه توییترش را در صفحه فیس بوکش منتشر کرد.

اما ساعاتی پس از این اقدام، فیس بوک نیز با اشاره به ماده ۱۳۰ قانون اساسی آلمان که در آن انتشار مطالب مروج تنفر و خشونت ممنوع شده، صفحه فون اشتروخ را مسدود کرد.

گفتنی است فون اشتورخ واکنش مقامات قضایی و شبکه های اجتماعی را نشان دهنده پایان آزادی بیان در آلمان دانسته و از این اقدامات انتقاد کرده است.