دعوت از کماندار قمی به تیم ملی کامپوند زنان

احمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فهرست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان اعلام شد که رؤیا شاه مرادی کماندار قمی یکی از ۸ بانوی دعوت شده در بخش کامپوند زنان است و با سایر مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی رقابت خواهد کرد.

وی افزود: شاه مرادی با حمایت شرکت «راه سازی و سد سازی مبین» در مسابقات مختلف شرکت می‌کند در حالی که اردوی تیم ملی از ۱۷ لغایت ۲۲ دی در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود و کمانداران زیر نظر کادر فنی تیم ملی با هم به رقابت می‌پردازند.

دبیر هیئت تیراندازی با کمان استان قم گفت: رؤیا شاه مرادی، خواهر بزرگ‌تر زهرا شاه مرادی، رزمی کار برجسته قمی است که پیش از این نیز بارها به اردوی تیم ملی دعوت شده است و امیدواریم وی در رقابت با سایر مدعیان بتواند به ترکیب اصلی تیم ملی برسد.

فتحی بیان داشت: رؤیا شاه مرادی در مسابقات آزاد قهرمانی کشور صاحب عنوان است اما هنوز نتوانسته به ترکیب تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی برسد و امیدواریم این اتفاق مهم برای تیراندازی با کمان استان قم در سال جدید میلادی رخ دهد.

وی عنوان کرد: رشته تیراندازی با کمان یک رشته ورزشی در حال توسعه در استان قم است که البته به دلیل ضعف در زیرساخت‌های فیزیکی در زمینه‌هایی مثل جذب ورزشکار با مشکلاتی روبرو است که البته این مشکلات تنها مختص ما نیست و رشته تیراندازی با کمان به طور کلی در سطح کشور امکانات و ورزشکاران محدودی دارد.