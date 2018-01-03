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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۶

دادستان قلعه گنج:

مشکل کیفیت پایین آب شهرستان قلعه گنج برطرف می شود

مشکل کیفیت پایین آب شهرستان قلعه گنج برطرف می شود

کرمان - دادستان شهرستان قلعه گنج گفت: ضرورت دارد با توجه به کیفیت پایین و همچنین کمبود آب شرب در این شهرستان پروژه انتقال آب به قلعه گنج با سرعت بیشتری به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سجاد افشارمنش در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب از منطقه چاه دادخدا به شهرستان قلعه گنج اظهار داشت: به گفته مسئولان تاکنون ۳۶ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه هزینه شده است و با پیگیری های به عمل آمده در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

شایان ذکر است دادستان عمومی وانقلاب شهرستان قلعه گنج در راستای حفظ حقوق عامه به همراه فرماندار، رئیس اداره آب و فاضلاب و بخش دار مرکزی از پروژه آب رسانی به این شهرستان بازدید به عمل آوردند.  

قابل ذکر است منطقه چاه دادخدا در فاصله۷۰ کیلومتری شهرستان قلعه گنج قرار دارد و به گفته کارشناسان با انتقال آب از این منطقه مشکل کیفیت و کمبود آب شهرستان قلعه گنج برطرف خواهد شد.

کد مطلب 4189996

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