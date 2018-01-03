رویداد «همدان ۲۰۱۸» فرصتی برای احیای گردشگری/روستاها معرفی شوند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته و بسیاری از کشورها از این راه وضعیت خود را بهبود ببخشیده‌اند و این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها می‌دانند.

صنعت گردشگری امروزه به‌قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می‌نامند و در این میان یکی از انواع گردشگری که روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند، گردشگری روستایی است به‌طوری‌که به نظر می‌رسد روستاها در آینده به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگران تبدیل شوند.

وجود ۲۰ روستای هدف گردشگری در استان همدان

در این میان همدان ازلحاظ تاریخی و جاذبه‌های طبیعی پتانسیل‌های منحصربه‌فردی دارد به‌طوری‌که وجود ۲۰ روستای هدف گردشگری در این استان در این زمینه قابل‌ذکر است اما متأسفانه تاکنون اقدامات چندانی برای تأمین زیرساخت‌ها در روستاها انجام‌نشده است.

روستاهای «گشانی»، «اشتران»، «شهرستانه» و «سنجوران» در شهرستان تویسرکان، روستاهای «علیصدر» و «اکنلو» در کبودرآهنگ، روستاهای «سیمین ابرو»، «ورکانه»، «خاکو» و «وفرجین» در شهرستان همدان، روستاهای «مانیزان» و «پری پیروز» و «جوراب» در شهرستان ملایر، روستاهای «ملحمدره»، «حبشی» و «محمدآباد» در شهرستان اسدآباد، روستاهای «ازناو» و «قلعه جوق» در شهرستان فامنین، روستای «رسول آباد سفلی» در شهرستان بهار و روستای «کاج» در شهرستان رزن از میان یک هزار و ۴۰ روستای دارای سکنه استان همدان به‌عنوان روستاهای هدف گردشگری استان همدان انتخاب‌شده‌اند.

بافت ویژه و معماری خاص خانه‌ها، مغازه‌ها و مراکز محلات این روستاها، زیبایی‌های طبیعی و طبیعت بکر و دست‌نخورده، آثار تاریخی با قدمت چند هزارساله، وجود قنات‌های قدیمی و رودهای جاری و تولید محصولات مرغوب کشاورزی، این روستاها را به روستاهای شاخص باارزش‌ گردشگری قابل‌توجه تبدیل کرده است.

سال ۲۰۱۸ برای استان همدان فرصتی فراهم کرده تا در سطح جهانی پتانسیل‌های گردشگری خود را معرفی کند بارها عنوان‌شده که معرفی و شناسایی این روستاها در راستای جذب گردشگران به بهبود وضعیت اشتغال روستاییان، جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها و حفظ بافت تاریخی روستاهای هدف گردشگری کمک می‌کند و حال که سال ۲۰۱۸ برای استان همدان فرصتی فراهم کرده تا در سطح جهانی پتانسیل‌های گردشگری خود را معرفی کند شاید بی‌ربط نباشد اگر گفته شود باید برای معرفی این روستاها نیز برنامه داشت.

وجود روستاهای هدف گردشگری از ظرفیت‌های استان همدان برای جذب توریست و گردشگر داخلی و خارجی است چراکه هرکدام از این روستاها ویژگی‌ها و شرایط و بافت تاریخی منحصربه‌فردی دارد که در کشور کم‌نظیر است.

همدان میزبان ۲ رویداد بزرگ بین‌المللی

همدان در سال میلادی جدید میزبانی ۲ رویداد بزرگ بین‌المللی را بر عهده دارد به‌طوری‌که میزبانی ۵۰۰ عضو از ۱۵۰ کشور وابسته به سازمان جهانی گردشگری و میزبانی وزاری خارجی ۳۴ کشور آسیایی می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری خارجی و نقطه عطفی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان همدان در عرصه جهانی و ارتقای صنعت گردشگری این استان باشد.

علاوه بر این، رویداد همدان ۲۰۱۸ می‌تواند تأثیر بسزایی در برند سازی مقاصد گردشگری همدان داشته و بر شعار گردشگری پایدار، اشتغال پایدار و ارزش‌افزوده پایدار جامعه عمل بپوشاند.

در همین خصوص کارشناس گردشگری استان همدان بابیان اینکه باید رویدادها به‌عنوان فرصت دیده شوند، گفت: همدان باید همانند سایر استان‌ها، برند و محصول گردشگری خود را مشخص کند.

جذب گردشگر در حوزه صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی نقشه راه نیاز دارد

اعتصام کوثری بابیان اینکه برای جذب گردشگر در حوزه صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی نقشه راه نیاز است، گفت: مشکلات از طریق حوزه صنعت گردشگری حل می‌شود چراکه صنعت گردشگری صنعتی است که دارای چرخه ارگانیک است و تمام ارتباطات در این صنعت آنلاین است و همه باهم ارتباط دارند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه بوم‌گردی و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها از برنامه‌هابرای توسعه گردشگری پایدار متناسب با زیست‌بوم منطقه است، گفت: ایجاد این اقامتگاه‌ها خود عاملی برای جذب گردشگر است و با ایجاد محیطی هماهنگ با میراث فرهنگی منطقه سبب می‌شود گردشگر در مدت اقامت خود در یک روستا علاوه بر استفاده از جاذبه‌های زیست‌محیطی و تاریخی از شرایط فرهنگی، غذاهای سنتی، نوع لباس پوشیدن اهالی و همه المان‌های منحصربه‌فرد زندگی در روستای موردنظر آگاهی یابد و یک گردشگری آگاهانه را تجربه کند.

وی گفت: برای توفیق در این زمینه به همکاری دستگاه‌های دیگر نیاز است به‌طوری‌که بنیاد مسکن و صندوق کارآفرینی امید باید برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای توسعه بوم‌گردی همراه میراث فرهنگی باشند.

یک گردشگر وقتی وارد روستا می‌شود در اقتصاد روستا از وجوه مختلف تأثیرگذار است کوثری بابیان اینکه یک گردشگر وقتی وارد روستا می‌شود در اقتصاد روستا از وجوه مختلف تأثیرگذار است، گفت: گردشگر محصولات روستا را راحت می‌خرد و درنتیجه بازدهی مالی این خریدوفروش به اقتصاد روستا بازمی‌گردد و کشاورزی را تقویت می‌کند.

در همین خصوص معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان همدان در گفتگو با خبرنگار بابیان اینکه جمعیت روستایی استان همدان ۳۷ درصد و این آمار در کشور ۲۵.۹ درصد است، گفت: این آمار نشان‌دهنده وضعیت بهینه‌تر همدان نسبت کل کشور است.

محمود امیری بابیان اینکه۳.۲ درصد جمعیت روستایی کشور در همدان ساکن است، گفت: پیگیری بهسازی و عمران در روستاها از وظایف بنیاد مسکن است.

وی گفت: بخش دیگر وظایف بنیاد بهسازی بافت‌های باارزش روستایی و گردشگری است که دو موضوع جدا اما پیوند خورده به هم هستند.

بافت‌های واجد ارزش روستاها شناسایی و نسبت به احیا، حفاظت و باززنده‌سازی آن‌ها اقدام می‌شود امیری به اجرای طرح هادی روستایی اشاره کرد و بابیان اینکه بخشی از وظیفه مربوط به بهسازی و راهگشایی معابر و بخشی نیز توجه به بافت‌های واجد ارزش متأثر از مباحث اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: با کمک اداره کل میراث فرهنگی بافت‌های واجد ارزش شناسایی و نسبت به احیا، حفاظت و باززنده‌سازی آن‌ها اقدام می‌شود.

امیری با تأکید بر اینکه هدف اصلی در احیا بافت باارزش عمران و آبادانی روستا و تقویت گردشگری است، عنوان کرد: ظرفیت‌های روستایی در بحث هدف گردشگری و بافت باارزش به‌طورکلی در سه محدوده، کاربری و بافت باارزش، جاذبه‌های طبیعی و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرند.

وی بابیان اینکه توجه به بافت‌های روستایی در مرحله اول به دلیل سرمایه اجتماعی و در مراحل بعدی به دلیل مباحث اقتصادی است، تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌هایی بین بنیاد مسکن و میراث فرهنگی در استان و کشور منعقدشده که هدف از آن هدفمندی اعتبارات و برنامه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان همدان بابیان اینکه درزمینهٔ معرفی روستاهای گردشگری در برنامه ششم توسعه ۳۰۰ روستا از سوی بنیاد مسکن در بحث گردشگری و بافت باارزش تعریف شده است، یادآور شد: امکان‌سنجی حدود ۲۳ روستای استان همدان را به تهران معرفی کردیم که بخشی در دست مطالعه است.

۱۲ روستای گردشگری و ۱۱ روستای بافت باارزش مصوب و عملیات در ۵ روستای بافت باارزش اجرا شده است وی با تأکید بر اینکه اکنون ۱۲ روستای گردشگری و ۱۱ روستای بافت باارزش مصوب و عملیات در ۵ روستای بافت باارزش اجرا شده است، اظهار داشت: در روستای «اشتران» به عنوان اولین روستای بهسازی گردشگری روستایی، کار بهسازی فاز یک به اتمام رسیده است.

امیری با بیان اینکه باید در بحث کالبد به بحث بومی و سنتی توجه شود، گفت: باید بافت‌های سنتی و بومی احیا و الگوبرداری شود کمااینکه توجه به سیما و منظر روستایی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: «اشتران» از روستاهایی بود که سعی شد با بهره‌گیری از الگوی بومی و رنگ و نمای منطقه موارد گردشگری و بسترسازی زیرساخت‌های ورود گردشگر را فراهم کنیم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان همدان با تأکید بر اینکه در بحث اعتبارات میراث فرهنگی، دفتر امور روستایی و بنیاد مسکن طی جلسه‌ای اعتبارات را یک‌کاسه کردیم، افزود: به صورت هدفمند اعتبارات را به سمتی بردیم که طرح‌های مختلف تا حدودی اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در حفظ و احیای بافت‌های با ارزش چالش‌های بسیاری وجود دارد که نیازمند تدبیر در شهرستان‌هاست، تاکید کرد: مقاوم‌سازی بافت‌های باارزش روستایی مهم است اما سعی داریم بافت تاریخی آنها حفظ شود.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صرف اعتبارات میراث فرهنگی در بخش مرمت روستاها موجب جذابیت و ایجاد اشتغال در روستاها ‌می‌شود.

روستاهای هدف گردشگری همدان نیاز به معرفی دارند

رزیتا ناصرالمعمار با بیان اینکه در حوزه گردشگری با توجه به تفاهم‌نامه ابلاغی از ابتدای امسال تاکنون میراث فرهنگی با بنیاد مسکن و دفتر امور روستایی جلسات مشارکتی داشته و در میراث فرهنگی تلاش شده در روستاهای هدف گردشگری نیازها طبقه‌بندی شود، گفت: روستاهای هدف گردشگری نیاز به معرفی دارند.

وی با بیان اینکه باید روستاهای گردشگری را بیشتر معرفی کنیم و در این راستا سازمان‌های مردم نهاد باید از حضور بیشتر گردشگر استقبال کنند، گفت: تاکنون با توجه به شرایط اقلیمی ۳۰ مجوز در روستاهای هدف گردشگری داده شده است.

وی ادامه داد: تاکنون به ۱۶ اقامتگاه بوم‌گردی مجوز داده شده و استقبال خوبی از این خانه‌ها در استان شده و ۲۲ مجوز نیز در دست اقدام برای این خانه‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ مورد مجوز نیز در بخش روستایی داشته‌ایم، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود با این مجوزها ۵۰۰ اشتغال در این روستاها ایجاد شود.

استفاده از تابلوهای جاده‌ای برای معرفی روستاهای هدف گردشگری همدان

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان نیز بر استفاده از تابلوهای جاده‌ای برای معرفی روستاهای هدف گردشگری همدان تاکید کرد و بابیان اینکه همدان پایتخت گردشگری آسیایی ۲۰۱۸ شده و این به معنای ظرفیت های همدان برای کسب این عنوان است، اظهار داشت: باید رویدادهایی در این سال در استان برگزار و گردش اقتصادی بالایی از این محل در استان ایجاد شود.

علی مالمیر بابیان اینکه جلسات متعددی با حضور فعالان بخش دولتی و خصوصی برای این رویداد برگزار شده و موضوعات از سوی استان در تهران پیگیری می شود و پیشنهاد ستاد ملی به تهران داده شده است، گفت: برنامه هایی برای پایتخت گردشگری آسیایی و اجلاس جهانی گردشگری مدنظر قرارگرفته و تبلیغات و ظرفیت ها نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه تابلوهای جاده ای برای معرفی روستاهای هدف گردشگری وجود ندارد، یادآور شد: باید سرمایه گذار آزادراه همدان- تهران نیز همکاری لازم را برای تبلیغات داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان تأکید کرد: برخی دستگاه های استان می توانند رویدادهایی متناسب با همدان ۲۰۱۸ را پیش بینی کنند.

وی ادامه داد: رویداد گردشگری آسیایی تیرماه ۹۷ و نشست اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری نیز آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

مجمع گفت و گوی کشورهای آسیایی(ACD)، بزرگ ‌ترین تشکل گردشگری آسیا با ۳۴ عضو است که خردادماه سال جاری در اجلاس وزرای گردشگری کشورهای آسیایی در کامبوج، همدان را به دلیل برخورداری از ظرفیت‌ های بی ‌نظیر گردشگری به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۱۸ انتخاب کرد.

این انتخاب به همدان، یکسال فرصت داد تا با این عنوان در عرصه گردشگری در سطح بین المللی بدرخشد و با ارائه داشته هایش، خود را در بازارهای گردشگری خارجی مطرح کند.

بر همین اساس به نظر می رسد مسئولان باید استفاده بهینه را از این فرصت پیش آمده مدنظر قرار دهند و به معرفی داشته های گردشگری همدان و تقویت روستاهای هدف گردشگری بپردازند تا شاید از این منظر همدان به جایگاه واقعی خود در گردشگری دست یابد.