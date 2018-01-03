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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

برای درمان ناباروری؛

دانشمندان یک گام به تکثیر اسپرم انسان نزدیک تر شدند

دانشمندان یک گام به تکثیر اسپرم انسان نزدیک تر شدند

دانشمندان به تازگی به موفقیت های بیشتری در زمینه تکثیر اسپرم انسان دست یافته اند که زمینه را برای تولید اسپرم مصنوعی و حل برخی مشکلات پیچیده ناباروری هموار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پژوهشگران دانشگاه کمبریج برای اولین بار توانسته اند به نیمه راه تولید اسپرم انسان برسند که مرحله ای مابین تولید سلول های بنیادی اسپرم و شکل گیری اسپرم های نابالغ محسوب می شود.

این گروه تلاش می کنند دریابند چگونه سلول های جنینی و بنیادی تشکیل دهنده اسپرم از طریق طی فرایندهای پیچیده ای موسوم به meiosis به اسپرم های نابالغ مبدل می شوند.

این سلول ها سفری هشت هفته ای را در بدن انسان آغاز می کنند و محققان توانسته اند مسیر دقیق آنها را در چهار هفته از این مسیر مشخص و علامتگذاری کنند. بدین منظور از سوزن های بسیار کوچکی استفاده شده که مجهز به هوش مصنوعی هستند و می توانند اسپرم ها را تعقیب کنند.

دانشمندان می گویند این فناوری تا یک دهه آینده به تکامل کامل می رسد و در این صورت با تولید سلول های بنیادی اسپرم انسان ها می توان بخش عمده ای از مشکلات زوج های نابارور را حل کرد. آنها می گویند آزمایش هایی که در این زمینه تا به حال بر روی موش ها انجام شده کاملا موفقیت آمیز بوده است.

کد مطلب 4190015

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