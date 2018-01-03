کرمانشاهیان اغتشاشات اخیر را محکوم کردند/نمایش بصیرت مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم کرمانشاه همگام با سایر مردم ایران اسلامی امروز چهارشنبه طی یک راهپیمایی پرشور و خروشان اغتشاشات اخیر را محکوم و تمام قد حمایت خود را از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

مردم غیور و شهید پرور کرمانشاه بار دیگر به میدان کار زار آمدند تا ثابت کنند که همواره فریاد سر می دهند که «ای رهبر آزاده، آماده ایم، آماده».

مردم کرمانشاه چون دیگر مردم ایران اسلامی به صحنه آمده اند تا بگویند ایران اسلامی به پشتوانه ملت خروشان و همیشه در صحنه اش، به قدری اقتدار دارد که برای حل مشکلاتش و در خفه کردن تخم فتنه در نطفه اش، نیاز به دایه هایی چون اسرائیل و استکبار جهانی ندارد.

کرمانشاهیان چون دیگر ایرانیان بار دیگر به صحنه آمده اند تا حماسه ای دیگری را در ۱۳ دی ماه ۹۶ خلق کنند و برگ زرین دیگری از حماسه در کارنامه آنها ثبت شود.

مردم در این راهپیمایی بی نظیر و پرشور با حمل بنرهاو دست نوشته ها و سردادن شعارهایی نظیر «مرگ بر تکفیری»، «علمدار ولایت، کرمانشاهی فدایت»، «مرگ بر ضدولایت فقیه»، «آمریکا هیچ غلطی نمی‌کند» بار دیگر حمایت خود از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی را ثابت و انزجار خود از استکبار جهانی را اعلام کردند.

مردم شریف کرمانشاه یک دل و یک صدا فریاد می زنند که «وای اگر رهبرم حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد».

«رمز نجات ملت، حمایت از ولایت» و «مرگ بر آمریکا، اسرائیل، وهابیت» از دیگر شعارهای راهپیمایان کرمانشاهی در این راهپیمایی بی نظیر و دشمن شکن بود.