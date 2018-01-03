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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

گلایه نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اجرایی نشده است

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اجرایی نشده است

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با گلایه از عدم تحقق مؤلفه های اقتصاد مقاومتی گفت: متاسفانه هم افزایی لازم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بدنه اجرایی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با فرمانده و پرسنل سپاه درمیان گفت: سپاه پاسداران بیش از ۴٠سال در عمل مقابل جبهه استکبار ایستاده است.

وی اظهار کرد: اگر اندیشه های مکتب انبیاء و جبهه استکبار را تبیین کنیم مواضع انسان‌ها در مسیر حق مستحکم می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: رسانه های استکبارجهانی همواره به دنبال عوام فریبی هستند اما اگر تأمل کنیم متوجه عمق نفاق آن‌ها می‌شویم.

عبادی با اشاره به اینکه در اندیشه فلاسفه غرب انسان حیوان اقتصادی است گفت: اما قرآن درباره انسان می‌گوید هر کس انسانی را زنده کند گویی همه انسان‌ها را زنده کرده است.

وی با گلایه از عدم تحقق مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: متاسفانه هم افزایی لازم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بدنه اجرایی وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: این در حالی است که رهبر معظم انقلاب هر سال را به عناوین مختلف به موضوعات اقتصادی ارتباط می‌دهند.

کد مطلب 4190031

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