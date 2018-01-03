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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

رییس اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر:

۱۴ زباله سوز اسلامشهری به دادگاه معرفی شدند

۱۴ زباله سوز اسلامشهری به دادگاه معرفی شدند

اسلامشهر- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از معرفی ۱۴ زباله سوز اسلامشهری به دادگاه از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: این افراد ضایعات کشاورزی و دامی را می سوزاندند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از معرفی زباله سوزهای متخلف اطراف اسلامشهر به دادگاه خبر داد و افزود: کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان اسلامشهر به منظور پایش حوزه استحفاظی این شهرستان و شناسایی آلاینده های محیط زیست، از منطقه به طور مداوم بازدید و آلاینده ها را شناسایی می کنند.

وی در ادامه گفت : طی بازدید و بررسی کارشناسی صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۰ واحد آلاینده را شناسایی کرده اند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر خاطر نشان کرد: ۱۴ واحد، از این ۳۰ واحد آلاینده مربوط به سوزاندن ضایعات دامی و کشاورزی بود، که آلایندگی های بسیاری نیز تولید می کرد.

محمدی اضافه کرد: با توجه به تعدد واحدهای دامداری در این شهرستان و معضلات زیست محیطی این واحدها و نیز افزایش آلودگی هوای استان تهران نظارت مستمر بر فعالیت این واحدها به طور جدی توسط کارشناسان این اداره انجام می شود و گشت های شبانه نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4190036

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