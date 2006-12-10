ایران اولین کشور خاورمیانه در نصب دوربین های کنترل سرعت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس غلامحسین شهبازی در خصوص نصب دوبین های کنترل سرعت در اتوبان های کشور گفت : دوبین های کنترل سرعت از جمله صنایع هایتک بوده و ساخت آنها مستلزم دریافت استاندارد خاص جهانی از موسسات بین اللملی است به نحوی که باید از دقت بالای 95 درصدی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه این سیستم هنوز در کشورهای پیشرفته صنعتی همچون امریکا و انگلیس تولید نمی شود افزود : تنها دو کشور آلمان و هلند تلکنولوژی ساخت این دوربین ها را در اختیار داشته که به لحاظ دقت ، دارای تاییدیه موسسه استاندارد بین اللملی اتحادیه اروپا است.

شهبازی گفت : این نوع دوربین ها برای اولین بار در خاورمیانه در ایران نصب شد ، این در حالی است که در امارات و کویت نیز به صورت بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته است.

مجری طرح نصب دوربین های کنترل سرعت در اتوبان های کشور گفت : با باکارگیری این دوربین ها میزان تخلفات به نحو چشمگیری کاش یافته و به ازای هر قبض صادر شده از این طریق فرد خاطی موظف به پرداخت 20 هزار تومان جریمه است.