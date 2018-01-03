سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه محور خوش ییلاق، توسکستان به سمت گرگان، بشم در منطقه فیروزکوه، شهمیرزاد-فولاد محله با بارش برف و احتمال لغزندگی جاده مواجه است، ابراز داشت: در این مسیرها نمکپاشی و شنپاشی توسط عوامل راهداری انجامشده است لذا از مسافران تقاضا داریم ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ در این محورها با سرعت مطمئن تردد کنند.
وی بابیان اینکه مسافران قبل از تردد در محورهای استان سمنان میتوانند با سامانه ۱۲۰ پلیس راهوار ناجا تماس گرفته و از آخرین اطلاعات راههای کشور باخبر شوند، افزود: از رانندگان تقاضا داریم در شرایط برف فاصله طولی را رعایت کنند و در صورت نیاز به استراحت و یا هرگونه کمک، به زائرسراها یا پایگاههای هلالاحمر سطح استان مراجعه کنند.
رئیس پلیسراه استان سمنان با تأکید بر اینکه رانندگان باید قبل از تردد در محورهای مواصلاتی، خودرو را ازنظر تجهیزات ایمنی بررسی کنند، ابراز داشت: در برخی از گردنههای استان مه گرفتگی وجود دارد لذا وجود چراغهای مه شکن و برف پاک کن میتواند به ایمنی بیشتر کمک کند و همچنین توصیه میشود رانندگان در اولین جایگاه سوختگیری کامل را انجام دهند تا در صورت بروز بحران بتوانند از حداقل امکانات گرمایی برخوردار باشد.
خسروجردی اضافه کرد: توصیههای راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی رانندگان است لذا از مسافران تقاضا داریم در گردنهها از هرگونه شتاب و عجله پرهیز و از گرفتن سبقت نابهجا پرهیز کرده تا خاطره سفر برای سرنشینها و همراهان دلنشین شود.
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