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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

مهمان ویژه هفدهمین نشست آیین آواز معرفی شد

مهمان ویژه هفدهمین نشست آیین آواز معرفی شد

هفدهمین نشست «آیین آواز» در حالی روز سه‌شنبه نوزدهم دی ماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود که یک هنرمند عرصه آواز مهمان آن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نشست «آیین آواز» ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۱۹ دی در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می‌شود. در این برنامه که توسط کانون موسیقی ارسباران برگزاری می شود، بهرام باجلان به عنوان مهمان ویژه این ماه روی صحنه خواهد آمد.

این خواننده و مدرس آواز در این نشست آوازی بداهه را با همراهی مسعود جاهد نوازنده نی اجرا خواهد کرد.

نشست تخصصی آموزشی آیین آواز از نیمه اول سال گذشته با هدف تجلیل از پیشکسوتان عرصه آواز و معرفی چهره‌های ناشناخته یا کمتر شناخته‌شدۀ جوان و میانسال فعال در این رشته و همچنین ارایه مباحث فنی و تئوریک آواز ایرانی راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 4190053
علیرضا سعیدی

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