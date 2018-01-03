مهمان ویژه هفدهمین نشست آیین آواز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نشست «آیین آواز» ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۱۹ دی در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می‌شود. در این برنامه که توسط کانون موسیقی ارسباران برگزاری می شود، بهرام باجلان به عنوان مهمان ویژه این ماه روی صحنه خواهد آمد.

این خواننده و مدرس آواز در این نشست آوازی بداهه را با همراهی مسعود جاهد نوازنده نی اجرا خواهد کرد.

نشست تخصصی آموزشی آیین آواز از نیمه اول سال گذشته با هدف تجلیل از پیشکسوتان عرصه آواز و معرفی چهره‌های ناشناخته یا کمتر شناخته‌شدۀ جوان و میانسال فعال در این رشته و همچنین ارایه مباحث فنی و تئوریک آواز ایرانی راه‌اندازی شده است.