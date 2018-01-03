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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

حضور بی نظیر و حماسی مردم ایلام برای محکوم کردن اغتشاشات

حضور بی نظیر و حماسی مردم ایلام برای محکوم کردن اغتشاشات

ایلام-مردم ایلام برای محکوم کردن اغتشاشات اخیر حضور بی نظیر و حماسی در صحنه دارند.

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به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام شاهد حضور  بی نظیر و حماسی مردم ایلام در محکوم کردن اقدامات اغتشاشگران است.

اجتماع عظیم مردم انقلابی ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر در سراسر استان در حال برگزاری است.

کد مطلب 4190055

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