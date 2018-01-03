حضور بی نظیر و حماسی مردم ایلام برای محکوم کردن اغتشاشات

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام شاهد حضور بی نظیر و حماسی مردم ایلام در محکوم کردن اقدامات اغتشاشگران است.

اجتماع عظیم مردم انقلابی ایلام در محکومیت اغتشاشات اخیر در سراسر استان در حال برگزاری است.