حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته شاهد نوسان قیمت مرغ و تخممرغ در بازار بودیم، افزود: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی نظارت کامل از بازار را داشته و قیمتها را رصد کرده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه بیماری آنفلوانزا در سطح کشور و بهتبع در استان زنجان باعث شد بیش از ۱۷ میلیون قطعه مرغ تخمگذار در کشور معدوم شوند که معدومسازی مرغ تخمگذار در دو واحد مرغداری در استان زنجان هم انجام شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: خوشبختانه با واردات تخممرغ از کشور ترکیه مشکل رفع شده است و مشکلی برای تأمین تخممرغ مصرفی مردم نداریم.
جعفری از فعالیت ۱۶ واحد تخمگذار در استان زنجان خبر داد و گفت: ما در استان زنجان گوشت سفید مازاد تولید داریم ولی در بحث تخممرغ باوجود ۱۶ واحد ۳۰ درصد از نیاز استان با کاهش تولید مواجه هستیم.
وی افزود: در حال حاضر در ۱۸ واحد صنفی در استان و فروشگاههای زنجیرهای بزرگ تخممرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود و خوشبختانه قیمت تخممرغ به حالت تعادل رسیده و امیدواریم این قیمت کاهش یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: با ورود بیماری آنفلوانزا جلوی صادرات تخممرغ گرفته شد و این امر باعث شد از کشورهای دیگر تخممرغ وارد استان شود.
جعفری افزود: در حال حاضر مشکلی برای تأمین گوشت سفید و تخممرغ در استان وجود ندارد.
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