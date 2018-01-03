رقابتهای لیگ برتر تیراندازی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم و نهم لیگ برتر تیراندازی آقایان به میزبانی هیات کرمان و حضور ۶ تیم ، مقاومت، شرکت ملی حفاری، نظام مهندسی ساختمان قم، هیات کرمان، هیات سمنان و نزاجا در محل سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود. در این رقابت های بیش از ۵۰ ورزشکار در ۳ دیدار پا به رقابت خواهند گذاشت.

همزمان با این مسابقات ، هفته ششم لیگ دسته یک تیراندازی آقایان روز ۱۵ دی ماه برگزار می شود که در این هفته ۸ تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ساچمه بیژن، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه علوم انتظامی، هیات فارس، شرکت ملی و پالایش پخش، نظام مهندسی ساختمان اصفهان و مقاومت مرکزی در ۴ دیدار پابه رقابت می گذارند.

در پایان نیم فصل دوم لیگ تیراندازی، مجموع امتیازات مقدماتی و فینال ورزشکاران در هر هفته محاسبه می شود و طی مراسمی به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اهدا خواهد شد.