  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل مطرح کرد؛

رشد ۵۱۵ درصدی کشفیات شیشه در اردبیل/سن اعتیاد کاهش یافت

رشد ۵۱۵ درصدی کشفیات شیشه در اردبیل/سن اعتیاد کاهش یافت

اردبیل- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از رشد ۵۱۵ درصدی کشفیات شیشه در این استان و در ۹ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیرخواه بشر صبح چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: علاوه بر این در ۹ ماهه نخست امسال کشفیات هروئین ۴۰۸ درصد افزایش دارد.

وی افزود: با توجه به گرایش گسترده به مصرف مواد مخدر صنعتی، گرایش به مصرف تریاک کاهش یافته و کشفیات نیز با کاهش ۱۶ درصدی همراه است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به افزایش ۶۷ درصدی دستگیری معتادان اشاره و تاکید کرد: دستگیری خرده فروشان و نگه دارندگان مواد نیز حدود ۱۶ درصد افزایش دارد.

خیرخواه بشر با یادآوری اینکه در سال ۹۳ دو لابراتوار صنعتی تولید مواد در نمین و در سال ۹۴ دو مورد در کوثر و سرعین شناسایی شده است، ادامه داد: از سال ۹۵ کشف لابراتوار نداشته ایم.

۷۰ درصد معتادان اردبیلی تریاک مصرف می کنند

وی افزود: متاسفانه میانیگن سنی معتادان از ۳۷ سال به ۲۸ سال کاهش یافته است، ادامه داد: بیشترین مصرف مواد مخدر در این استان با نزدیک ۷۰ درصد در تریاک و در ادامه شیشه، هروئین و حشیش است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: با توجه به گرایش به مصرف مواد صنعتی پیش بینی می شود تا سه سال آینده میزان مصرف تریاک به ۴۰ درصد از کل کاهش یابد.

خیرخواه بشر در خصوص اعتیاد بانوان نیز افزود: در سطح کشور بانوان ۱۰ درصد از کل معتادان را شامل می شوند اما در خود استان حدود هشت درصد از معتادان زنان هستند.

وی در خصوص آمار اعتیاد بین دانش آموزان و دانشجویان ابراز بی اطلاعی کرد و بیان داشت: با وجود اینکه مصرف حشیش و شیشه در بین دانش آموزان گزارش شده اما دستگیری از بین دانش آموزان نداریم.

کد مطلب 4190073
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها