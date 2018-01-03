وجود ۳۰ تالاب در آذربایجان غربی/ میزبانی از ۱۲۰ هزار قطعه پرنده

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی- آذربایجان غربی به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و آب و هوایی هر ساله شاهد حضور هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی است که در کنار پرندگان بومی استان جلوه ای خاص به تالاب های استان بخشیده و در آبگیر های استان زمستان گذرانی کرده و یا جهت بازیابی توان و انرژی زمانی را در آنجا می گذرانند.

تالاب کانی برازان به عنوان اولین سایت پرنده نگری کشور، تالاب های نقده، میاندوآب، سد نوروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه از مهمترین تالاب های زمستان گذارانی پرندگان مهاجر در آذربایجان غربی است.

از جمله مهمترین پرندگانی که در تالابهای این استان در این فصل مشاهده می شود می توان به انواع غازها از قبیل عروس غاز، غاز خاکستری، غاز پیشانی سفید بزرگ، غاز پیشانی سفید کوچک و انواع اردک ها از قبیل سر سبز(کله سبز)، خوتکا، فیلوش، نوک پهن، تاجدار، آنقوت، تنجه، سرسیاه و همچنین پلیکان خاکستری، پلیکان سفید، قو و ... اشاره داشت.

آذربایجان غربی با داشتن بیش از ۶۰تالاب دائمی و تعداد زیادی تالاب فصلی و رودخانه های خروشان از جمله استانهای پر آب کشور بواسطه داشتن منابع آب سطحی محسوب می شود.

فصل زمستان مصادف است با ورود پرندگان مهاجر سرزمین‌های شمالی به ایران، این مهاجرت صحنه‌های زیبایی می آفرینند صحنه هایی که می تواند زمینه جذب گردشگران زیادی از نقاط مختلف دنیا را در این منطقه فراهم کند.

طرح سرشماری زمستانی پرندگان به مدت یک ماه در آذربایجان غربی اجرا می شود

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از آغاز طرح سرشماری زمستانی پرندگان از هفته آینده در استان خبر داد و گفت: در استان نیز این طرح از هفته آینده آغاز و پیش بینی می شود تا یک ماه ادامه داشته باشد.

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سرشماری زمستانی پرندگان هر سال از دی تا بهمن ماه اجرایی می شود اظهارداشت: با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی و نبود یخبندان شاهد افزایش تعداد پرندگان مهاجر در زیستگاه های آبی استان هستیم.

وی با بیان اینکه ۶۰ زیستگاه آبی، طبیعی، مصنوعی، دائمی و فصلی در استان برای پرندگان وجود دارد افزود: آذربایجان غربی از استانهایی است که در مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارد در این راستا بر اساس برآورد اولیه پیش بینی می شود بین ۹۰ تا ۱۰۵ گونه انواع پرنده مهاجر را امسال در استان میزبان باشیم.

یوسفی با بیان اینکه همه ساله تالاب های استان میزبان بیش از ۱۲۰ هزار قطعه انواع پرنده مهاجر هستند اظهارداشت: امسال به دلیل نبود یخبندان و وضعیت مناسب آب و هوایی پیش بینی می شود شاهد افزایش بیش از این تعداد پرنده مهاجر در زیستگاه های آبی استان باشیم.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در پرندگان مهاجر و وحشی استان مشاهده نشد

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال شاهد بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در بین طیور اهلی استان بودیم گفت: چند کانون این بیماری در طیور بومی و اهلی استان شناسایی و معدوم سازی شد و هم اکنون نظارت و بازرسی با همکاری اداره کل دامپزشکی استان ادامه دارد.

یوسفی خاطرنشان کرد: با وجود این بیماری در جمعیت بومی و اهلی استان هیچ نشانه و علائم بیماری در جمعیت پرندگان وحشی و مهاجر در استان تاکنون مشاهده نشده است و شاهد افزایش جمعیت قابل توجهی از پرندگان مهاجر در استان هستیم.

وی از عدم صدور پروانه شکار پرندگان در استان خبر داد و گفت: به دلیل احتمال بروز بیماری در جمعیت پرندگان مهاجر و وحشی امسال پروانه شکار صادر نکرده ایم و مشکلی نیز در استان تاکنون گزارش نشده است.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون اکیپ های مشترک محیط زیست و دامپزشکی استان در تالاب ها مستقر هستند تا در صورت مشاهده بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در جمعیت مهاجر و وحشی مقابله کنند افزود: محیط بانان استان هر هفته سه مرتبه اقدام به نظارت و بازرسی از تالاب های استان می کنند.

تاکنون مرگ و میر در جمعیت پرندگان مهاجر مشاهده نشده است

یوسفی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از مرگ و میر در بین جمعیت پرندگان به خصوص پرندگان مهاجر استان نداشته ایم گفت: از مردم استان تقاضا می شود موارد مشکوک را به اداره کل دامپزشکی و یا محیط زیست استان اطلاع دهند. فلامینگو، پلیکان، میش مرغ، انواع اردک، کبک دری، انواع پرندگان شکاری از جمله پرندگان در حال زیست در استان آذربایجان غربی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۵۱۴ گونه پرنده در کشور شناسایی شده که ۲۸۶ گونه آن در این استان زیست می کنند اظهار داشت: ۵۵ درصد گونه های پرندگان کشور در آذربایجان غربی زیست می کنند.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: این استان به خاطر داشتن موقعیت و ظرفیت خاص در زمینه زیستگاه های آبی و خشکی پرندگان از اهمیت ویژه ای در کشور برخوردار بوده که لازم است پایش های لازم زیست محیطی از زیستگاه های استانی در مورد امنیت غذایی و سلامت آنان انجام شود.

وی در خصوص تهدیدات و چالش های پیش روی تالاب ها و پرندگان مهاجر در استان افزود: کم آبی در تالاب ها، ورود پسماندهای غیر مجاز به داخل تالاب ها و آتش سوزی از جمله مشکلاتی است که پرندگان و زیستگاه های آنان را تهدید می کند.

در حال حاضر تالاب های استان میزبان انواع پرندگان از جمله اردک مرمری، غاز پیشانی سفید بزرگ، پرستوی دریایی کوچک، اردک سر حنایی، کاکایی سیاه، انواع مختلف آبچلیک، غاز پیشانی سفید کوچک، قوی فریادکش، باکلان، لک لک سفید، بوتیمار کوچک، کشیم کوچک، حواصیل خاکستری، اگرت بزرگ و کوچک، فلامینگوی بزرگ، آنقوت، گیلار، دم جنبانک ابلق، عقاب طلایی و مرگوس بزرگ و کوچک و... هستند، پرندگان که زیبایی و جلوه خاصی به طبیعت استان بخشیده اند.

صیانت و عدم شکار این پرندگان در کنار معرفی جاذبه های طبیعی از جمله کانی برازان به عنوان نخستین سایت پرنده نگری کشور می تواند ضمن جذب توریسم و گردشگر در منطقه زمینه ساز حفاظت از محیط زیست و تالاب های استان باشد.