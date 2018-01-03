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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

در شیراز؛

نمایشگاه نقاشی با عنوان «پَرسه» گشایش می یابد

نمایشگاه نقاشی با عنوان «پَرسه» گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نقاشی‌های مونا دلاوری در قالب نمایشگاهی با عنوان «پرسه» ۱۴ تا ۲۰ دی ماه جاری میزبان علاقه مندان هنر است.

مرتضی محلاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه افتتاحیه نمایشگاه یادشده، پنج شنبه، ۱۴ دی ماه، ساعت ۱۷ برگزار می شود گفت: مونا دلاوری، هنرمند جوان متولد ۱۳۶۲ در شهر شیراز است که دیپلم گرافیگ از هنرستان هنر و اندیشه شیراز دارد.

این مدیر یکی از نگارخانه های شیراز با بیان اینکه دلاوری، کارشناس نقاشی از موسسه آموزش عالی سوره واحد شیراز است، افزود: این کارشناس ارشد نقاشی در نمایشگاه عکس، خانه هنرمندان شیراز در سال۱۳۸۳ و نمایشگاه نقاشی سال ۱۳۸۴ حضور فردی داشته است.

محلاتی در ادامه به فعالیت های گروهی هنرمند یادشده پرداخت و گفت: دلاوری همچنین در نمایشگاه گروهی اعضای انجمن نقاشان ایران -اعضای زیر ۳۰ سال- خانه هنرمندان ایران در پاییز ۱۳۹۰ و نمایشگاه اعضای انجمن نقاشان ایران، موسسه فرهنگی هنری صبا تهران را در کارنامه خویش دارد.

دلاوری در معرفی این نمایشگاه آورده است: پُرسه‌ام از پَرسه اندوه است؛ من 'او'را دیده‌ام، سرگردان در میان چشم‌ها، گوش‌ها لبخندها ... در هیاهوی شهر می‌آیم و می‌روم ، فرقی نمی‌کند... این اندوه است که سرگردان پَرسه می زند».

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یادشده تا ۲۰ دی ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقه مندان نقاشی است.

کد مطلب 4190084

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