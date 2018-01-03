نمایشگاه نقاشی با عنوان «پَرسه» گشایش می یابد

مرتضی محلاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه افتتاحیه نمایشگاه یادشده، پنج شنبه، ۱۴ دی ماه، ساعت ۱۷ برگزار می شود گفت: مونا دلاوری، هنرمند جوان متولد ۱۳۶۲ در شهر شیراز‎ است که دیپلم گرافیگ از هنرستان هنر و اندیشه شیراز دارد.

این مدیر یکی از نگارخانه های شیراز با بیان اینکه دلاوری، کارشناس نقاشی از موسسه آموزش عالی سوره واحد شیراز است، افزود: این کارشناس ارشد نقاشی در نمایشگاه عکس، خانه هنرمندان شیراز در سال۱۳۸۳ و نمایشگاه نقاشی سال ۱۳۸۴ حضور فردی داشته است.

محلاتی در ادامه به فعالیت های گروهی هنرمند یادشده پرداخت و گفت: دلاوری همچنین در نمایشگاه گروهی اعضای انجمن نقاشان ایران -اعضای زیر ۳۰ سال- خانه هنرمندان ایران در پاییز ۱۳۹۰ و نمایشگاه اعضای انجمن نقاشان ایران، موسسه فرهنگی هنری صبا تهران را در کارنامه خویش دارد.

دلاوری در معرفی این نمایشگاه آورده است: پُرسه‌ام از پَرسه اندوه است؛ من 'او'را دیده‌ام، سرگردان در میان چشم‌ها، گوش‌ها لبخندها ... در هیاهوی شهر می‌آیم و می‌روم ، فرقی نمی‌کند... این اندوه است که سرگردان پَرسه می زند».

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یادشده تا ۲۰ دی ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقه مندان نقاشی است.