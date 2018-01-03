سومین نمایشگاه «ورسوس» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، سومین نمایشگاه هنری «ورسوس» با هدف حمایت از جوانان هنرمند ویژه هنرمندان نقاش ۱۸ تا ۳۵ سال از ۱۵ تا ۲۵ دی در نگارخانه‌های خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود.

سحر قرایی مدیر اجرایی «ورسوس» گفت: سومین دوره نمایشگاه «ورسوس» با تمرکز بر شناسایی استعدادهای نسل جوان و معرفی آنها به جامعه هنری از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ دی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و در این رویداد نمایشگاهی قریب ۱۰۰ اثر از نقاشان ۱۸ تا ۳۵ سال در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

او افزود: ورسوس در سومین دوره برگزاری خود با اقبال خوبی از سوی هنرمندان نقاش مواجه شد و در این دوره هزار و ۱۰۰ نقاش با چهارهزار نقاشی شرکت کردند که از میان این آثار ۱۰۸ اثر در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.

به گفته مدیر اجرایی ورسوس، در «ورسوس» سوم هم مثل دو دوره گذشته ۱۰۰ درصد مبلغ فروش آثار هنری به هنرمندان جوان تعلق می‌گیرد؛ هنرمندانی که پس از بررسی اولیه هیات انتخاب آثارشان به نمایشگاه راه پیدا کرده است.

او افزود: هیات انتخاب آثار سومین نمایشگاه نقاشی «ورسوس» را شهره مهران، ندا رضوی‌پور، مرتضی دره‌باغی، بهرنگ صمدزادگان و محمد همزه تشکیل می‌دهند و داورانی که در مرحله نهایی به بررسی آثار برگزیده خواهند پرداخت علی گلستانه، فرح اصولی و هنگامه معمری هستند.

اولین دوره‌ نمایشگاه «ورسوس» با حمایت ویژه هنرمندان نقاش زیر ۳۰ سال در خرداد سال ۱۳۹۳ در خانه‌ هنرمندان ایران برگزار شد. آثار برگزیده دومین دوره که به هنرمندان مجسمه‌ساز جوان زیر ۳۵ سال اختصاص داشت هم دوم تا نهم بهمن سال ۱۳۹۴ در فرهنگسرای نیاوران در معرض دید عموم قرار گرفت.

سومین نمایشگاه «ورسوس» در تاریخ ۱۵ تا ۲۵‌ دی سال جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.