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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

دادستان ملارد:

شایعه ساز فضای مجازی در ملارد دستگیر شد/برخورد با شایعه پراکنان

شایعه ساز فضای مجازی در ملارد دستگیر شد/برخورد با شایعه پراکنان

ملارد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از دستگیری یک شایعه ساز فضای مجازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جبله صبح چهارشنبه از دستگیری یکی از مدیران شایعه ساز در فضای مجازی خبر داد و افزود: این فرد اقدام به شایعه پراکنی در فضای مجازی در شهرستان ملارد می کرد، که با اقدام به موقع دستگیر شد.

وی اضافه کرد: با شایعه پراکنان در فضای مجازی به شدت و با قاطعیت برخورد می شود و نیروها در آمادگی و هوشیاری کامل به سر می برند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: این فرد شایعه ساز در بازجویی ها به جرم خود اعتراف و نسبت به عمل انجام شده اظهار پشیمانی کرد.

جبله ادامه داد: برای مقابله با آشوبگران آمادگی کامل داریم.

کد مطلب 4190092

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