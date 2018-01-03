شایعه ساز فضای مجازی در ملارد دستگیر شد/برخورد با شایعه پراکنان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جبله صبح چهارشنبه از دستگیری یکی از مدیران شایعه ساز در فضای مجازی خبر داد و افزود: این فرد اقدام به شایعه پراکنی در فضای مجازی در شهرستان ملارد می کرد، که با اقدام به موقع دستگیر شد.

وی اضافه کرد: با شایعه پراکنان در فضای مجازی به شدت و با قاطعیت برخورد می شود و نیروها در آمادگی و هوشیاری کامل به سر می برند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: این فرد شایعه ساز در بازجویی ها به جرم خود اعتراف و نسبت به عمل انجام شده اظهار پشیمانی کرد.

جبله ادامه داد: برای مقابله با آشوبگران آمادگی کامل داریم.