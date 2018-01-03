به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدمهدیان نسب در حاشیه راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر در سخنانی اظهار داشت: مردم غیور و ولایتمدار استان لرستان همگی در بیعت با ولایت در محکوم کردن فتنه گران و دشمنان نظام و آن‌هایی که پیاده‌نظام دشمن و نظام سلطه‌گر آمریکایی و صهیونیستی هستند بسیار پرشکوه و با هیجان از ابتدای صبح امروز در این راهپیمایی حضور پیدا کردند.

وی عنوان کرد: مسیر راهپیمایی مصلای الغدیر تا میدان ۲۲ بهمن خرم‌آباد سراسر از وجود عاشقان ولایت و مردم شهیدپرور و ولایت مدار شهرستان خرم‌آباد است.

فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرد: مردم پاسخ دندان‌شکن و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان، فتنه گردان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند زد.

سردار مهدیان نسب با تأکید بر اینکه این راهپیمایی بسیار باعظمت و پرشکوه در پاسخگویی به تجمعات معاندین و فتنه گران که تعداد قلیل و اندکی هستند و می‌خواهند نظم و آرامش مردم را بر هم بزنند برگزارشده است.

وی ادامه داد: مردم لرستان در بیعت با ولایت و پاسخ به دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آمدند و مشت محکمی بر دهان آمریکای جنایت‌کار و اسرائیل غاصب خواهند زد.