به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی درباره آشوبگری ها و اغتشاشات اخیر در کشور بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

«مردم آگاه ایران

انقلاب اسلامی اکنون در اوج اقتدار و عظمت و کشور ایران در اوج امنیت است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی با انتفاضه اول و دوم و سوم در مرزهای اشغالی خود محصور است و توطئه‌های رنگارنگ آمریکا و اذناب او در منطقه یکی پس از دیگری با پیروزی رزمندگان مقاومت خنثی شده است.

رزمندگان مقاومت حکومت داعش در سوریه و عراق را سرنگون کردند. در یمن انصارالله با سیلی زدن به سلطه قارون‌های منطقه، آل سعود را به خاطر کودک کشی و نسل‌کشی در جهان رسوا کرده‌اند. استکبار جهانی همه این شکست‌ها را از ملت ایران و از آثار انقلاب اسلامی می‌داند. طبیعی است برای جبران شکست‌های خود تحرکاتی داشته باشد.

▫️آشوب‌های چند روز اخیر که به بهانه گرانی و مشکلات اقتصادی به وقوع پیوسته، بنا به اعترافاتی که ترامپ و نتانیاهو و برخی مقامات اروپایی مثل وزیر خارجه انگلیس کرده‌اند، با حمایت آن ها صورت گرفته است.

نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی چندی پیش گفته بود که نمی‌گذاریم ایرانیان جشن چهل سالگی انقلاب را برپا کنند. بن سلمان، ولیعهد سعودی نیز گفته بود برای جبران شکست در عراق و سوریه باید جنگ را به داخل ایران ببریم.

اکنون لندن و واشنگتن به صورت اتاق فکر جنگ نرم و ایجاد آشوب درآمده است. سعودی‌ها هزینه آن را می‌دهند و منافقین و سلطنت‌طلب‌ها هم مجری آن هستند. آشوبگران، نظام و دولت و نهادهای مردمی و اموال عمومی را هدف قرار دادند و رودرروی مردم ایستادند.

خوشبختانه معترضین به وضعیت اقتصادی، در همان ساعات اولیه ی حرکت‌های آشوبگرانه، حساب خود را از فتنه‌گران جدا کردند و اغتشاشگران تنها ماندند. مقامات امنیتی و قضایی باید فتنه‌گران جدید را که پای در محاربه با نظام گذاشته‌اند و با اسلحه سرد و گرم به ملت حمله کردند و شماری را به شهادت رساندند، به اشد مجازات برسانند

حزب موتلفه اسلامی با درک شرایط حساس و خطیر کنونی یادآور می‌شود که علی‌رغم کاستی‌ها و مشکلات و سوء تدبیر برخی مقامات دولتی در حل مشکلات مردم، قاطعانه از دولت و همه نهادها و ارگان‌ها حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که اوباش و منافقین و نیز استکبار جهانی مشروعیت دولت قانونی را زیر سؤال ببرند.

اکنون احزاب و رسانه‌ها به همراه نخبگان درک درستی از تحولات اخیر دارند و همه در یک صف واحد در برابر شرارت آمریکا، ‌انگلیس و رژیم صهیونیستی و نیز قارون‌های سعودی ایستاده‌اند و نمی‌گذارند آن ها خللی به اقتدار و امنیت ملی وارد کنند.

ما از مسئولین می‌خواهیم در پاسخ به مطالبات مردم در حد مقدورات عمل کنند و در مورد عمل به وعده‌های داده شده با صداقت، مشکلات را بیان کرده و در حل آن بکوشند.

ما صریحا اعلام می‌کنیم وقتی همه دشمنان اسلام و ایران برای نابودی ملت هم قسم و هم‌پیمان شده‌اند، حتما در برابر صف واحدی از ملت ایران و مسئولان کشور قرار خواهند گرفت. ملت و دولت ایران آن ها را به خاک مذلت می‌نشانند و توطئه‌های آن ها را خنثی خواهند کرد.»