مالیات بر عملکرد باید از اصناف حذف شود

عبدالوهاب سهل آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده پیامدهای نادرستی به همراه داشته که دولت باید برای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی اصناف را از مالیات عملکرد معاف کند و بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده تشویق کند.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده به دلیل موظف نبودن اصناف مجبور به پرداخت این مالیات شدند و بسیاری از این واحدها با مشکل روبرو شدند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی در موضوع ورشکستگی، گفت: خانه صنعت و معدن ایران در این راستا انتقادات کارشناسانه خود را نسبت به این لایحه به دولت و مجلس ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: تشکل های اقتصادی استان از ظرفیت شورای گفتگو برای حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی اعضای خود استفاده کنند.

سهل آبادی تاکید کرد: برخی از مسائل شرکت‌های ریخته گری را می توان در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان برطرف و برخی مسائل در سطح ملی را در شورای گفتگو طرح و پیگیری کرد.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی با انسجام و ارائه راهکارهای کارشناسی می توانند از طریق تشکل های اقتصادی مانند خانه صنعت و اتاق بازرگانی مسائل و مشکلات تولید و تجارت را دنبال کند.