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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

در مجمع عالی حکمت اسلامی؛

نشست محبت در فلسفه سیاسی متعالیه برگزار می شود

نشست محبت در فلسفه سیاسی متعالیه برگزار می شود

گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی، نشست محبت در فلسفه سیاسی متعالیه را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «محبت در فلسفه سیاسی متعالیه» با حضور شریف لک زایی برگزار می شود.

این نشست روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه از ساعت ۱۹:۳۰ به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، فرعی اول، مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 4190115

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