نشست محبت در فلسفه سیاسی متعالیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «محبت در فلسفه سیاسی متعالیه» با حضور شریف لک زایی برگزار می شود.

این نشست روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه از ساعت ۱۹:۳۰ به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، فرعی اول، مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.