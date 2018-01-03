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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

قالیباف:

نگرانم بعد از پایان اغتشاش، پاسخگویی به مطالبات مردم فراموش شود

نگرانم بعد از پایان اغتشاش، پاسخگویی به مطالبات مردم فراموش شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور تاکید کرد: نگرانم بعد از پایان اغتشاش، پاسخگویی به مطالبات اصلی مردم فراموش شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور تاکید کرد: نگرانم بعد از پایان اغتشاش، پاسخگویی به مطالبات اصلی مردم فراموش شود.  

در پیام قالیباف آمده است:

«انباشت مشکلات اقتصادی، معیشتی و آسیب‌های اجتماعی باعث نارضایتی مردم شده است و فسادها و سوءاستفاده، رانت‌خواری و رفتارهای تبعیض‌آمیز سبب شده احساس تبعیض، بستری اجتماعی ایجاد کند برای سوءاستفاده دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی.

ضدانقلاب نشان داد، هرچه تا حالا شعار داده است فریبی بیش نبوده است. کدام مردم‌دوستی؟ ناامنی ایجاد می‌کنند، کسب‌وکار مردم را مختل می‌کنند به اموال عمومی آسیب می‌زنند و پرچم کشور را به آتش می‌کشند.

بعد از رفع اغتشاش باید زمینه این فرصت‌طلبی‌ها را که همان مشکلات معیشتی است، برطرف کرد. البته من نگرانم که مشکلات و مطالبات اصلی مردم در این فضای ایجادشده فراموش شود، لذا همه باید بعد از آرام شدن فضا، از واقعیت‌های جامعه دور نشویم و در حل مسائل مردم تعلل نکنیم.» 

کد مطلب 4190116

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