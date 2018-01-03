قطع همکاری با اساتید در صورت عدم جذب گرنت پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: عمده تصمیم‌گیری‌ها در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی براساس این است که نظارت در سازمان بیشتر شده و اختیارات واحدها افزایش یابد.

وی افزود: سیاست دانشگاه آزاد اسلامی اعطای اختیار به واحدهای استانی با اعمال نظارت سازمان مرکزی است و تمرکز سازمان بر سیاست‌گذاری و نظارت خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی در امور اداری، پژوهشی و آموزشی در دستور کار سازمان مرکزی این دانشگاه است.

رهبر ادامه داد: نباید اینگونه باشد که هر واحد دانشگاهی سامانه آموزشی جداگانه داشته باشد و ستاد هیچ نظارتی بر آن نکند، بلکه باید همه واحدها در یک سیستم یکپارچه اطلاعات آموزشی، پژوهشی و مالی خود را ثبت و سازمان به این اطلاعات دسترسی و نظارت داشته باشد.

حساب هزینه ها باید مداوم رصد شود

وی با بیان اینکه هر استان باید یک حساب درآمد و خزانه داشته باشد، تاکید کرد: حساب هزینه‌ها باید به صورت مداوم رصد و براساس آیین‌نامه کنترل شود.

رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: سالانه مبالغی صرف خرید اقلام مصرفی در دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود که خیلی راحت می‌توان با ایجاد سامانه یکپارچه، نیاز واحدها را مرتفع و با قطع واسطه و خرید مستقیم از تولیدکنندگان، در این گونه هزینه‌ها صرفه جویی کرد.

رهبر با تاکید بر اینکه سامانه ‌سپاری در دستور کار سازمان مرکزی قرار دارد و تفویض اختیار براساس این سامانه انجام می‌شود، گفت: اکنون این دانشگاه به صورت مجمع‌الجزایر پراکنده است که این موضوع مورد تایید دکتر ولایتی و هیات امنای دانشگاه نیست.

وی ادامه داد: باید همه فعالیت‌ها زیر نظر سامانه یکپارچه باشد تا امور دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ملوک‌الطوایفی اداره نشود.

چالش مازاد کارمند در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: چالش مازاد بودن نسبت کارمند به دانشجو باعث شد سازمان مرکزی سال گذشته به واحدهای استان مجوز دهد که با تامین منابع انسانی با بازخرید کارمندان متقاضی موافقت کنند.

رهبر اظهار داشت: این دستورالعمل اجازه می‌دهد افرادی که می‌خواهند داوطلبانه خود را بازخرید کنند، در ازای دریافت مبلغ معینی به خدمت خود پایان دهند.

وی افزود: اخیرا هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در ابلاغیه ای براساس سنوات خدمت کارکنان، میزان مبلغ اعطایی به کارکنان متقاضی بازخرید پیش از موعد را اعلام کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره ساماندهی رشته‌ ها نیز گفت: برنامه داریم رشته‌های مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشگاه به سمت رشته‌های مهارتی حرکت کند.

رهبر با تاکید بر اینکه گسترش رشته‌های بین رشته ای در مقاطع تحصیلات تکمیلی از دیگر برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی است، افزود: باتوجه به نیاز جامعه باید نیروی انسانی چندوجهی تربیت کنیم.

وی درخصوص درآمد غیرشهریه‌ای واحدهای دانشگاه آزاد گفت: در تمام دنیا اعضای هیات علمی در دانشگاه‌هایی که مانند دانشگاه آزاد اسلامی هستند، باید سالانه مبالغی را به عنوان گرنت پژوهشی جذب کنند و اگر موفق به این کار نشوند، عذر آنها را می‌خواهند، اما در دانشگاه آزاد اسلامی موضوع برعکس است. اعضای هیات علمی ما نشسته‌اند و دانشگاه باید مجوز رشته بگیرد و دانشجو جذب کند و به استادان پایان‌نامه دهد و عملا این افراد هیچ کاری برای جذب پژوهش انجام نمی دهند.

جذب گرنت پژوهشی در دستور کار واحدها قرار گیرد

رهبر ادامه داد: از روسای واحدها می‌خواهم جذب گرنت پژوهشی، ارتباط با صنعت و پیدا کردن مزیت‌های استان را در دستور کار جدی گروه‌های آموزشی قرار دهند.

وی اظهار داشت: سالانه حدود ۲ هزار پایان‌نامه در دانشگاه آزاد اسلامی دفاع می‌شود، اما پراکندگی در این پایان‌نامه‌ها موج می‌زند و باید کاری کنیم که موضوعات پایان‌نامه‌ها مسئله محور و کاربردی باشد.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: واحدهای دانشگاه با تعریف پروژه‌های بزرگ و تبدیل این پروژه‌ها به پروژه‌های کوچکتر در قالب پایان‌نامه و طرح‌های پژوهشی، دانشجویان و استادان را به سمت پژوهش‌های منتهی به حل مسائل کشور و صنعت سوق دهند.

رهبر ادامه داد: این موضوع به زودی در هیات امنا به تصویب خواهد رسید و به صورت آیین‌نامه به واحدها ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: با ابلاغ این دستورالعمل اگر اعضای هیات علمی قادر به جذب گرنت پژوهشی نباشند، در مرحله اول ارتقای آنها متوقف و در مراحل بعدی با آنها قطع همکاری خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه تنها ۱۵ درصد از درآمدهای دانشگاه غیرشهریه‌ای است و عملا در واحدهای دانشگاه کاری برای جذب درآمد انجام نشده است.