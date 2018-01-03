به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان در محل استانداری زنجان، بابیان اینکه استان زنجان جزو تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان گوشت است، افزود: با وجود اینکه استان زنجان از تولیدکنندگان مهم گوشت قرمز در کشور است و دارای تولید مازاد در این زمینه است ولی قیمت آن در زنجان بالاتر است.

وی ادامه داد: تحلیل و آنالیز قیمت‌ها و ریشه‌یابی عوامل گرانی باید توسط دستگاه‌های مسئول و متولی در جلسات مختلف، صورت گیرد تا مردم استان زنجان، گوشت قرمز را گران‌تر از استان‌های هم‌جوار تهیه نکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان بابیان اینکه فرهنگ مصرف گوشت استرالیایی در زنجان به خوبی جا نیفتاده است، گفت: باید اصناف نسبت به عرضه گوشت استرالیایی مبادرت کنند چراکه این کالا باوجود قیمت پایین‌تر از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

نیک سرشت با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها برای عرضه مستقیم گوشت قرمز وارداتی و منجمد جهت کنترل قیمت‌ها، افزود: باید کانکس‌ها و واحدهایی برای عرضه گوشت استرالیایی در استان ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان ابراز کرد: در استان تنها یک واحد واردکننده گوشت وجود دارد و طی سال جاری ۱۱۵ تن گوشت توسط شرکت پشتیبانی توزیع و عرضه‌شده است.

نیک‌سرشت افزود: استان زنجان که هم تولیدکننده گوشت قرمز و هم صادرکننده است چرا باید گوشت قرمز گران‌تر از برخی استان‌ها باشد و در رابطه با این موضوع باید بررسی‌های لازم انجام‌شده و دلیل اصلی این موضوع شناسایی شود.

وی تصریح کرد: ایجاد تعادل در بازار بسیار حائز اهمیت است و مسئولان تلاش می‌کنند که این وضعیت در بازار حاکم شود و دولت با گران‌فروشی به جد برخورد می‌کند.