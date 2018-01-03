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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان:

باید اصناف نسبت به عرضه گوشت استرالیایی مبادرت کنند

باید اصناف نسبت به عرضه گوشت استرالیایی مبادرت کنند

زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان بابیان اینکه فرهنگ مصرف گوشت استرالیایی در زنجان به خوبی جا نیفتاده است، گفت: بایداصناف مبادرت به عرضه گوشت استرالیایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان در محل استانداری زنجان، بابیان اینکه  استان زنجان جزو تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان گوشت است، افزود: با وجود اینکه استان زنجان از تولیدکنندگان مهم گوشت قرمز در کشور است و دارای تولید مازاد در این زمینه است ولی قیمت آن در زنجان بالاتر  است.

وی ادامه داد:  تحلیل و آنالیز قیمت‌ها و ریشه‌یابی عوامل گرانی باید توسط دستگاه‌های مسئول و متولی در جلسات مختلف، صورت گیرد تا مردم استان زنجان، گوشت قرمز را گران‌تر از استان‌های هم‌جوار تهیه نکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان بابیان اینکه فرهنگ مصرف گوشت استرالیایی در زنجان به خوبی جا نیفتاده است، گفت: باید اصناف نسبت به عرضه گوشت استرالیایی مبادرت کنند چراکه این کالا باوجود قیمت پایین‌تر از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

نیک سرشت با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها برای عرضه مستقیم گوشت قرمز وارداتی و منجمد جهت کنترل قیمت‌ها، افزود: باید کانکس‌ها و واحدهایی برای عرضه گوشت استرالیایی در استان ایجاد شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان ابراز کرد: در استان تنها یک واحد واردکننده گوشت وجود دارد و طی سال جاری ۱۱۵ تن گوشت توسط شرکت پشتیبانی توزیع و عرضه‌شده است. 

نیک‌سرشت افزود: استان زنجان که هم تولیدکننده گوشت قرمز و هم صادرکننده است چرا باید گوشت قرمز گران‌تر از برخی استان‌ها باشد و در رابطه با این موضوع باید بررسی‌های لازم انجام‌شده و دلیل اصلی این موضوع شناسایی شود.

وی تصریح کرد: ایجاد تعادل در بازار بسیار حائز اهمیت است و مسئولان تلاش می‌کنند که این وضعیت در بازار حاکم شود و دولت با گران‌فروشی به جد برخورد می‌کند.

کد مطلب 4190124

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