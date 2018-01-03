دو فوتبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی جوانان دختر کشور دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کادر فنی فدراسیون فوتبال ۲۷ بازیکن منتخب کشور به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران جوانان کشور دعوت شدند.

بر اساس این گزارش، فاطمه مخدومی و فاطمه قاسمی دو فوتبالیست کردستانی عضو تیم لیگ برتری راه یاب ملل سنندج از سوی سرمربی تیم ملی جوانان کشور جهت آمادگی بیشتر به این مرحله اردوی آماده سازی فراخوانده شدند.

دعوت شوندگان به اردوی آماده سازی تیم ملی تمرینات فنی خود را از روز جمعه ۱۵ دی ماه زیر نظر خسرویار، سرمربی تیم ملی پیگیری می کنند.

فاطمه مخدومی و فاطمه قاسمی عضو تیم راه یاب ملل سنندج تاکنون در رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به عنوان بازیکنان کارساز کارنامه موفقی داشته اند.

گفتنی است اردوی تیم ملی دختران جوانان کشور در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و تا روز شنبه ۱۹ دی ماه ادامه خواهد داشت.