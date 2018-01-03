به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «الغد»، «نوری المالکی» معاون رئیس جمهور عراق و نخست وزیر پیشین این کشور اعلام کرد که آنچه در ایران رخ می دهد یک موضوع داخلی است در حالی که دشمنان ایران تلاش میکنند با تحریک این تحولات در ایران هرج و مرج ایجاد کنند.

نوی المالکی در جمع خبرنگاران عراقی و در واکنش به اغتشاشات اخیر در ایران خواستار ایجاد آرامش شد و تأکید کرد که باید اقدامات لازم که در راستای منافع مردم کشور دوست ایران، است اتخاذ شود.

وی همچنین تأکید کرد که هرگونه دخالت خارجی از سوی کشورهای دیگر در امور داخلی ایران مسأله ای محکوم است و افزود: همه مطمئن هستیم که جمهوری اسلامی ایران که با اراده مردمی و با قیام امام راحل آیت الله خمینی قدس سره ایجاد شده است همه توطئه های خارجی را با اتحاد ملت و رهبری آیت الله العظمی امام خامنه ای از میان بر خواهد داشت و مزدوران داخلی و دشمنان ایران در خارج از این کشور متحمل شکست خواهند شد.