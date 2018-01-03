به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عبدالرضا سیم‌چی دارنده کرسی پژوهشی «توسعه نانو مواد جدید» که از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی اعطا شده درباره اقدامات انجام شده در راستای این کرسی پژوهشی اظهار کرد: سنتز نانو مواد جدید برای کاربرد در حوزه انرژی های تجدید پذیر از جمله اقداماتی است که در حال انجام آن هستیم. توسعه مواد زیستی برای ساخت غضروف و پوست مصنوعی نیز از دیگر فعالیت هایمان است.

سیم چی با بیان اینکه طی یک سال کار بر روی کرسی پژوهشی موفق به دو ثبت اختراع بین المللی شده ایم که مواد پر کننده دندانی و غضروف را شامل می شود، ادامه داد: هر دو در حال طی فرآیند تجاری سازی هستند.

وی ادامه داد: در ایران برای درمان آرتروز موادی ترزیق می شود که درد را تا مدتی مشخص تسکین می دهد اما با این اختراع و ساخت غضروف مصنوعی مایعی به بدن فرد تزریق شده و در محل غضروف سفت می شود. البته در دنیا نیز حدود ۶ شرکت در زمینه تولید غضروف های مصنوعی فعال هستند که بیشتر آنها با انجام عمل جراحی غضروف در بدن بیمار جایگذاری می شود.

وی درباره ثبت اختراع در حوزه مواد دندانی گفت: در دندانپزشکی موادی که استفاده می شود برای روی تاج است و مناسب ریشه نیست و این مواد طی فرایندهای شیمیایی تهیه می شوند اما در این اختراع از مواد طبیعی همچون استخوان، دندان کشیده شده فرد و مرجان های دریایی استفاده کردیم و در دمای پایین نیز نشان دادیم که سنتز بایواکتیو است. بنابراین مواد زیستی را از زواید زیستی تهیه می کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ابراز کرد: پروژه دیگری هم درباره تولید پوست مصنوعی و زخم بندهای خاصی که از خونریزی جلوگیری می کند داشتیم که این طرح برنده چالش های فناوری نانو شد که گرنتی هم ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص تجاریسازی طرح در اختیارمان قرار داده است.

به گفته وی، توسعه نانومتری مواد برای استفاده در پوشش های خاص از دیگر حوزه های تحقیقاتمان است همچنین کاربرد این نانو مواد و توسعه آنها درحوزه های انرژی های تجدید پذیر، تولید سنسورهایی در زمینه تشخیص آلزایمر، سلول های خورشیدی جدید نیز از دیگر بخش هایی است که چندین دانشجوی دکتری مشغول تحقیقات و فعالیت روی آنها هستند. البته در این حوزه ها حدود ۱۴ مقاله بین المللی نیز در مجلات معتبر منتشر شده است.

سیم چی درباره سایر اقدامات نیز گفت: طراحی سیستمی جدید بر اساس مواد نانو متری برای درمان سرطان سینه یکی دیگر از اقداماتی است که در حال انجام است این سیستم با توجه به آمار بالای سرطان سینه در کشورمان می تواند گامی موثر باشد. در این زمینه همکاری نزدیکی نیز با دانشگاه تهران برای انجام آزمایشات حیوانی داریم.

این پژوهشگر و محقق درباره مزیت اعطای کرسی پژوهشی عنوان کرد: با دریافت این کرسی پژوهشی علاقه مندی به ثبت بین المللی اختراع در من زیاد شد، حمایت های کرسی باعث دلگرمی دانشجویان دکتری و ریسک پذیری بیشتر در بین آنها شده است. البته این کرسی پژوهشی در تجهیز آزمایشگاه و تسریع روند تحقیقاتمان نیز تاثیرگذاری زیادی داشته استو از طریق این کرسی موفق به خرید دستگاهی ساخت داخل برای آزمایشگاه شدیم.

به گزارش مهر، مزیت دیگر اعطای کرسی پژوهشی مدت زمان آن است این موضوع که چهار سال استادی فرصت تحقیق و فعالیت در حوزه ای را دارد بسیار کمک کننده می تواند باشد و با برنامه ریزی دقیق روی آن سرمایه گذاری انجام دهد. برای شکل گیری چرخه ایجاد کار، فناوری و ثروت باید فعالیت های تحقیقاتی در کشور به صورتی باشد که هزینه های صرف شده به کشور بازگردد و صرفا نگارش مقاله نمی تواند به این مسئله کمک کند. بنابراین این کرسی پژوهشی به سمت ثبت بین المللی اختراع سوق پیدا کرد.