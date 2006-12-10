به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری که توسط سه تن از کاندیداهای ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان پیش از ظهر امروز در محل ستاد اصلاح طلبان برگزار شد، الهه راستگو یکی از کاندیداهای این ستاد گفت: اگر وارد شورای شهر شوم به کمیسیون اجتماعی و فرهنگی می روم و برای رفع مشکلات موجود شهر تلاش خواهم کرد.

وی با بیان اینکه بسترسازی فرهنگی یکی از وظایف شورای شهر است، اظهار داشت: یکی از برنامه های من زمینه سازی برای تعامل بیشتر زنان با شورایاری ها و افزایش خدمات محلی به آنان است، لذا تمامی افرادی که در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان قرار دارند هر کدام دارای تخصص خاصی هستند.

راستگو تصریح کرد: اگر مردم انگیزه ای برای شرکت در انتخابات ندارند به این علت است که به خواسته هایشان نرسیده اند و شاید هم برخی از شعارهایی که در گذشته داده شده، به آنها عمل نشده و شاید هم موانعی برای برداشتن آن موانع تلاش کافی به عمل نیامده است.

این کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراها گفت: مجموعه عوامل برای دستیابی به قدرت در دست یک جناح خاص است و فکر می کنم زمانی می توانیم بگوییم عدالت برقرار است که همه در یک سطح بتوانند از امکانات تبلیغاتی استفاده نمایند.

وی ادامه داد: هنگامیکه کلیه امکانات قبضه شده است افراد ما چگونه می توانند خود را به مردم معرفی کنند به عنوان نمونه من دیشب به مسجدی برای مراسمی دعوت شده بودم، اما به من اجازه سخنرانی ندادند.

راستگو در پاسخ به این سئوال که برنامه شما برای رای اولی ها چیست، اظهار داشت: رای اولی ها هم جزو جوانان ما هستند و همانگونه که ما برای دختران جوان برنامه داریم آنان هم گروهی از این گروه به حساب می آیند لذا برنامه های مخصوص این گروه را در زمان خودش اعلام خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: باید زمینه های مناسب برای جوانانمان ایجاد کنیم تا همگی بتوانند به طور یکسان از امکانات استفاده نمایند چراکه فحشا و فساد نشات گرفته از فقر است و ما نباید از شیوه های عوام فریبانه برای دستیابی به اهدافمان استفاده کنیم.

شهاب طباطبایی کاندیدای دیگر ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز در این نشست خبری خاطرنشان کرد: احساس من این است که شاید انتخابات در جای دیگری در حال رقم خوردن است و موضوع قابل توجه دیگر استفاده تمام و کمال رقبا از امکانات تبلیغاتی است.

وی با اشاره به اینکه گروهی به نام حامیان دولت در حال ارائه لیست در انتخابات است، گفت: ما برای برنامه های خود نمی توانیم از ورزشگاه ها استفاده کنیم چراکه همگی آنان وابسته به دولت هستند و آنان را در اختیار ما نمی گذارند.

این کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دلسرد کردن مردم در دستور کار جناح خاصی قرار گرفته است و به عنوان نمونه در انتخابات سال 1380 برخی از رقبای خاتمی آنچنان سیاه نمایی می کردند و لذا نگرانی من فقط برای این انتخابات نیست.

طباطبایی تصریح کرد: تقویت و تشکیل شوراهای محلی و منطقه ای که پس از شورایاری ها قرار می گیرند، ایجاد نهادهای مدنی، واگذاری فعالیت های شهرداریها به سازمانهای غیردولتی بویژه در خصوص جوانان، سازماندهی حضور کارشناسان جوان در تصمیم گیریها و برنامه مدیریت متمرکز شهری از جمله برنامه های ماست.

وی با طرح این پرسش که چرا افرادی که اکنون در شورای شهر دوم فعالیت می کنند حتی از پست معاون رئیس جمهوری هم برای حضور در شورای شهر گذشتند، گفت: بحث شورای شهر دوم متفاوت از شورای شهر اول است چراکه به دلیل شکل گیری مصوبات آن پشت درهای بسته نمی توانیم ارزیابی دقیقی از عملکرد این شورا داشته باشیم.

طباطبایی خاطرنشان کرد: دولت جدید چیزی به نام سازمانهای غیردولتی و NGO ها را به رسمیت نمی شناسد و فقط با سازمان های دولتی و سازمانهای خیریه فعالیت می کند به گونه ای که هر روز حوزه اقتدار دولت افزایش می یابد و مردم ضعیف تر می شوند.

وی در خصوص اشاعه ایدز و اعتیاد در کشور، خاطرنشان کرد: با انکار واقعیت معضلات را نمی توان حل کرد و لذا این مسئله را نباید سانسور کنیم.

حبیب زاده کاندیدای دیگر ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز در این نشست خبری ضمن اعلام برنامه های خود در صورت ورود به شورای شهر مبنی بر ارتباط مستقیم با مردم، ارتباط با سازمانهای علمی، صنفی، قشری، طبقاتی و شورایاری ها که کلید آن در شورای شهر اول زده شد، گفت: بیم داشتن از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تفکر خاصی است که در کشورمان شکل گرفته است، حال آنکه مشارکت حداکثری مردم پای صندوقهای رای سلامت انتخابات را تضمین خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات باید برای مردم مهم باشد، تصریح کرد: از هر گونه تنش سیاسی که به تحقق خواست مردم آسیب وارد نماید باید پرهیز شود و این 7 و8 شدن شورای شهر کنونی تنشهایی را با خود به همراه داشت و لذا ما توصیه می کنیم که بهتر است تصمیم گیریها در اتاقهای شیشه ای باشد نه در پس پرده ها!

حبیب زاده ادامه داد: اکنون تبلیغات اصولگرایان از نظر ما قدری نگران کننده است که امیدواریم ختم به خیر شود.

این کاندیدای ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراها همچنین گفت: تصمیم گیری های خلق الساعه باعث بیشتر شدن مشکلات شهروندان می شود و قطعا مردم عملکردها را با یکدیگر مقایسه خواهند کرد.

حبیب زاده تاکید کرد: بنیان و اساس هر توسعه ای، توسعه فرهنگی است در حالیکه ما به توسعه فرهنگی در طول سالیان توجه نکرده ایم، لذا با تکیه بر دو بستر تمدنی و دینی می توانیم بیش از پیش به توسعه فرهنگی بپردازیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: توسعه فرهنگی باید به دغدغه اصلی مردم و مسئولان تبدیل شود و گفتگوی مستقیم رئیس جمهوری با مردم تاثیرات خوبی را بر مردم می گذارد و لذا ما باید با مردم خود بسیار شفاف به گفتگو بنشینیم.