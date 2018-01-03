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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

موسیقی فجر ۳۳ در آینه مهر

کارهای تازه «داماهی» را بشنوید/ خشنودی از اجرا در تالار کوچک

کارهای تازه «داماهی» را بشنوید/ خشنودی از اجرا در تالار کوچک

سرپرست گروه موسیقی «داماهی» از اجرای چند برنامه متفاوت در چارچوب بخش تلفیقی سی و و سومین جشنواره موسیقی فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دارا دارایی سرپرست گروه موسیقی «داماهی» گفت: رپرتوار اجرای ما در جشنواره موسیقی فجر مانند اجراهای قبلی است با این تفاوت که مخاطبان دو قطعه جدید را در سالن خواهند شنید که پیش از این شنیده نشده و جزو کارهای تازه ساخته شده ما محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: گروه داماهی از جابجایی سالن بسیار خوشحال و از آن استقبال می‌کند چرا که علاقه شخصی خود ما این است که اجرایمان را در سالن‌های کوچک برگزار کنیم. به هر حال صدا، انرژی و شرایط کلی اجرا در سالن‌های کوچک برای ما مناسب‌تر است. اجرا در یک سالنی مثل سالن همایش‌های برج میلاد هرچند که ممکن است نفع مالی بیشتری برای ما داشته باشد اما برایمان دردسر دارد و ما فکر می‌کنیم که اجرا در سالن‌های کوچک‌تر برای گروه «داماهی» اتفاقات بهتری را رقم می‌زند.

دارایی افزود: رضا کولغانی هربار روی استیج پرفورم‌هایی را به نمایش می‌گذارد و تمامی این‌ها بداهه هستند و در هر کنسرت نیز متفاوت‌تر است به همین خاطر در این کنسرت هم بداهه های ما متفاوت خواهد بود.

کنسرت گروه «داماهی» ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ دی در برج آزادی میزبان مخاطبان سی و سومین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.

کد مطلب 4190220
علیرضا سعیدی

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