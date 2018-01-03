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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

در روز پایان فتنه کور انجام شد؛

حضورخودجوش مردم شهرستان‌های کرمانشاه درخیابان همه‌چیز را تمام کرد

حضورخودجوش مردم شهرستان‌های کرمانشاه درخیابان همه‌چیز را تمام کرد

کرمانشاه- علی رغم اعلام راهپیمایی تنها برای مرکز استان کرمانشاه، مردم شهرستان‌های استان در روز پایانی فتنه کور با حضور در خیابان‌ها، همه چیز را تمام کرده و بساط فتنه‌گران را برچیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم اینکه راهپیمایی فقط برای شهر کرمانشاه اعلام شده بود، سایر شهرستان های استان نیز امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۶ به صورت خودجوش اقدام به برگزاری راهپیمایی و اجتماعات مردمی علیه اغتشاشات و فتنه گران کردند.

راهپیمایی مردم هرسین

مردم در این راهپیمایی های بی نظیر و کم سابقهو بی نظیر خشم و خروش خود را از هتک حرمت اغتشاشگران به مقدسات دینی و ملی به نمایش گذاشتند.

راهپیمایی مردم ثلاث باباجانی

مردم استان کرمانشاه در سراسر استان و در راهپیمایی های خود شعارهایی نظیر «فتنه‌گر بی‌ریشه، ایران دمشق نمیشه»، «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «علمدار ولایت، کرمانشاهی فدایت» را سردادند.

راهپیمایی مردم اسلام آبادغرب

راهپیمایی مردم سنقر و کلیایی

راهپیمایی مردم قصرشیرین

راهپیمایی مردم کنگاور

راهپیمایی مردم گیلانغرب

کد مطلب 4190221

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