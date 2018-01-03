به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم اینکه راهپیمایی فقط برای شهر کرمانشاه اعلام شده بود، سایر شهرستان های استان نیز امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۶ به صورت خودجوش اقدام به برگزاری راهپیمایی و اجتماعات مردمی علیه اغتشاشات و فتنه گران کردند.

راهپیمایی مردم هرسین

مردم در این راهپیمایی های بی نظیر و کم سابقهو بی نظیر خشم و خروش خود را از هتک حرمت اغتشاشگران به مقدسات دینی و ملی به نمایش گذاشتند.

راهپیمایی مردم ثلاث باباجانی

مردم استان کرمانشاه در سراسر استان و در راهپیمایی های خود شعارهایی نظیر «فتنه‌گر بی‌ریشه، ایران دمشق نمیشه»، «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «علمدار ولایت، کرمانشاهی فدایت» را سردادند.

راهپیمایی مردم اسلام آبادغرب

راهپیمایی مردم سنقر و کلیایی

راهپیمایی مردم قصرشیرین

راهپیمایی مردم کنگاور

راهپیمایی مردم گیلانغرب