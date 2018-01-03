تخلف در تملک اراضی پروژه همت/پروژه معطل ۳۰ میلیارد اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در بازدید از پروژه امتداد اتوبان شهید هیمت تا کرج که صبح چهارشنبه انجام شد هدف از این بازدید را بررسی آخرین وضعیت تعهدات پیمانکار، شرکت ساخت (وزارت راه) و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و گفت: با تملک اراضی حاشیه این پروژه نمی خواهیم موجبات بی خانمان شدن مردم را فراهم کنیم، تمامی این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بدون شک ‌توجه به تمام ابعاد در خصوص تملک اراضی مد نظر قرار خواهد گرفت تا فشاری به مردم تحمیل نشود، افزود: طبق گفته پیمانکار این پروژه در حال حاضر با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی مواجه است.

افتتاح باند رفت اتوبان همت تا نوروز ۹۷

استاندار البرز با تاکید بر اینکه برگزاری این جلسات باید با ثمرات و نتایج مثبتی به همراه باشد تا پروژه هر چه سریع تر اجرایی و به بهره برداری برسد، تصریح کرد: تمامی تعهدات در راستای به بهره برداری رسیدن این پروژه مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه پیش از این پیمانکار عنوان کرده بود که باند رفت پروژه امتداد اتوبان شهید همت تا کرج برای شب عید زیر بار ترافیکی می رود، افزود: امیدواریم با سرعتی که پیش گرفته شده بستر تحقق این امر برای تسهیل عبور و مرور مردم فراهم شود.

نجفی با اشاره به اینکه این پروژه بخاطر ۳۰ میلیارد تومان معطل مانده است، گفت: با تلاش پیمانکار هر ماه ۳ تا ۳ و نیم درصد پیشرفت فیزیکی در راستای اجرای پروژه امتداد اتوبان شهید همت تا کرج به ثبت می رسد، بدون شک اجرایی شدن این پروژه نفسی دوباره به مردم و مسافران خواهد بخشید.

وضعیت تملکات پروژه همت ارزیابی دوباره می‌شود

در ادامه خسرو ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اینکه در خصوص بحث تملک اراضی پروژه امتداد اتوبان شهید همت تا کرج یک سری تخلف و تصرف صورت گرفته است، گفت: ارزیابی کارشناسی صورت گرفته در این باره از مدت زمان تعیین شده عبور کرده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی جدید در خصوص تملک اراضی پروژه مذکور در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت، ادامه داد: بایستی در بازه زمانی ۱۴ روزه این ارزیابی انجام شود، همچنین اگر مردم داوطلب استفاده از مسکن مهر ماهدشت و شهرک ابریشم باشند این مهم برای آن‌ها فراهم خواهد شد.