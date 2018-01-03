به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت بردخون صبح چهارشنبه در جمع اقشار مردم شهر بردخون در بوستان شهدای این شهر گفت: مردم حق دارند از وضعیت موجود ناراحت شوند اما هتک حرمت به مقدسات و ولایت پذیرفته نیست.

حجت‌الاسلام محمدجواد عاشوری افزود: دشمنان هیچ‌گاه مردم ما را دوست ندارند و حمایت از اغتشاشات و آشوب‌ها در کشور نشان‌دهنده عمق دشمنی و کینه بدخواهان نسبت به نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: گرانی و تورم، بیکاری، نارضایتی و رکود اقتصادی در کشور وجود دارد اما راه حل مشکلات اهانت به مقدسات، نابودی اموال عمومی، آتش زدن تصاویر شهدا و پرچم جمهوری اسلامی نیست چرا که شهدا باعث عزت و آرامش این نظام و اقتدار ملی شدند.

عاشوری با بیان اینکه نباید اشتباهات مسئولان را به رهبری و مقدسات ربط دهیم، اضافه کرد: اینکه هرکسی در کشور کاری انجام دهد و گفته شود که چرا رهبری دخالت نمی‌کند مناسب نیست زیرا رهبری نظام اسلامی به ارشاد و هدایت می پردازد و مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند.

امام جمعه موقت بردخون با اشاره به اینکه هدف دشمن تضعیف ولایت فقیه است، ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود رهبری و ولایت در دنیا سرافراز و مقتدر است و بدون ولایت تبدیل به کشوری آشوب زده و نا امن خواهد شد.

وی آغاز اغتشاشات را از مشکلات اقتصادی دانست و گفت: انتظار داریم دولت برای حل مشکلات، رفع دغدغه ها و توجه به مطالبات مردم تلاش کند چرا که به جرأت مردمی بهتر از مردم ایران وجود ندارد.

عاشوری خاطرنشان کرد: مردم آماده‌اند در هر موقعیتی به یاری نظام بشتابند و تا پای جان از رهبری و ولایت فقیه دفاع و پاسداری کنند و دست از آرمان خود برنمی‌دارند.

مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه و فهیم بردخون در محکومیت اغتشاشات اخیر و اهانت به مقدسات از میدان معلم تا بوستان شهدای گمنام راهپیمایی کردند و بر حفظ وحدت و پیروی از رهبری فرزانه انقلاب اسلامی تأکید کردند و با شعارهای کوبنده دخالت دشمنان را در حوادث اخیر محکوم کردند و خواستار توجه به خواسته های مردم شدند.