۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در فهرج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی پنجعلی زاده گفت: در پی تشدید اقدامات انتظامی و برخورد با قاچاقچیان سوخت، ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در محور فهرج - زاهدان به یک دستگاه تریلر حامل سوخت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی اظهار داشت: ماموران پس از بازرسی خودرو و بررسی مدارک موفق به کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فهرج با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه افزود: طرح های عملیاتی مبارزه با قاچاق سوخت به صورت برنامه ریزی شده در شهرستان ادامه خواهد داشت.