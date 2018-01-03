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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

فرمانده انتظامی فهرج:

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در فهرج کشف شد

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در فهرج کشف شد

فهرج - فرمانده انتظامی شهرستان فهرج از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه تریلر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی پنجعلی زاده گفت: در پی تشدید اقدامات انتظامی و برخورد با قاچاقچیان سوخت، ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در محور فهرج - زاهدان به یک دستگاه تریلر حامل سوخت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی اظهار داشت: ماموران پس از بازرسی خودرو و بررسی مدارک موفق به کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فهرج با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه افزود: طرح های عملیاتی مبارزه با قاچاق سوخت به صورت برنامه ریزی شده در شهرستان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4190269

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