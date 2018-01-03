ضد یخ های غیر استاندارد در قزوین جمع آوری شد

محمود رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه بازرسی از واحدهای صنفی استان در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد در هفته دوم دی ماه سالجاری، تعداد قابل توجهی ضد یخ یک لیتری با نام تجاری وستکو فاقد کد ۱۰ رقمی استاندارد و نشانی تولیدکننده شناسایی شد.

وی افزود: پس از بررسی و استعلام بعمل آمده محرز شد واحد تولیدی مذکور اقدام به جعل نشان استاندارد روی محصول کرده است. لذا این محصول به دلیل نشان استاندارد جعلی از سطح بازار توقیف وجمع آوری شد.

طاهری به هموطنان توصیه کرد به منظور حفظ سلامت و ایمنی جامعه، از مصرف هر گونه کالای بی کیفیت و غیر استاندارد جدا خودداری کرده و در صورت مشاهده مراتب را به واحد حقوقی این اداره کل اطلاع دهند.

صدور ۸۱پروانه کاربرد علامت استاندارد در قزوین

مدیر کل استاندارد استان قزوین گفت : از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه ۸۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.

طاهری افزود: در کمیته های علائم برگزار شده در این مدت، با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن استان و کارشناسان مرتبط هر صنعت با صدور ۷۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۱۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی موافقت شد.

مدیر کل استاندارد قزوین گفت: در همین مدت، ۱۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز به دلیل عدم احراز شرایط لازم، ابطال شد.

وی افزود: از آنجاییکه استانداردسازی، ماندگاری محصول را در بازار رقابت تضمین می کند تلاش بر این است که با پیگیری در جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای تولیدی استان برای این هدف کمک شود.