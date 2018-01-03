ضیافت سه تار و سنتور و تنبک در هفتمین دستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس مهدیا علیزاده کارشناس مسوول واحد موسیقی حوزه هنری فارس فارس ضمن اعلام این مطلب گفت: هفتمین نشست موسیقی دستان عصر جمعه هفته جاری در تالار اندیشه برگزار می شود.

وی افزود: در این نشست محمد صادق بازوبند نوازنده ی تنبک کیارس محمدنژاد نوازنده سنتور محسن نیک پی نوازنده سه تار و مجتبی دهقانی نوازنده ی سنتور به هنرنمایی خواهند پرداخت.

کارشناس مسئول واحد موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: علاقه مندان به سینمای انیمیشن می توانند از ساعت ۱۸ روز جمعه ۱۵دی ماه در تالار اندیشه به تماشای این برنامه بپردازند.

وی در پایان گفت: این تالار به نشانی چهارراه ترمینال باربری پشت باغ جنت انتهای بلوار فراشبندی جنب موسسه ورزشی ایثار حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس میزبان مخاطبان این رویداد ارجمند موسیقایی خواهد بود.

با «پسر و دیو» مسافر سرزمین رویا شوید

نشست هفتگی خانه انیمیشن با نمایش و نقد یک اثر ژاپنی و کاندیدای جوایز برتر سال از جمله اسکار برگزار می‌شود.

بیژن کیا کارشناس مسوول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری فارس ضمن اعلام این مطلب گفت: "پسر و دیو" انیمیشنی ژاپنی است که این هفته در خانه انیمیشن به نمایش درآمده و سپس نقد و بررسی خواهد شد.

وی افزود: پسر و دیو (به انگلیسی: The Boy and the Beast ) نام پویانمایی محصول کشور ژاپن می‌باشد که به کارگردانی مامورو هوسودا ساخته شده و در سال ۲۰۱۵ عرضه شده است.

کارشناس مسوول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: از دیگر ساخته‌های این کارگردان می‌توان به پویانمایی «بچه‌های گرگ – Wolf Children»، «تابستان شلوغ – Summer Wars» و «دختری در زمان – The Girl Who Leapt Through Time» اشاره کرد.

وی گفت: در این انیمیشن شاهد هستیم که کودکی یتیم و همچنین سرگردان به نام “کیوتا” در خیابان های «شیبویا» تصادفاً وارد یک جهان خارق العاده از موجودات عجیب و همچنین غریب میشود. او در آنجا توسط موجودی خشن و همچنین جنگجو که به دنبال یک شاگرد بی نقص می گردد، انتخاب می شود.

کیا در پایان اظهار داشت: علاقه مندان به سینمای انیمیشن می توانند عصر پنجشنبه ۱۴دی در تالار اندیشه به نشانی چهارراه ترمینال باربری پشت باغ جنت انتهای بلوار فراشبندی جنب موسسه ورزشی ایثار حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس تماشاگر این اثر باشند.