مردم قم علیه اقدامات آشوبگران راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و ولایتمدار قم قبل از ظهر چهارشنبه با برپایی راهپیمایی باشکوهی از میدان جانبازان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) ضمن اعلام حمایت مجدد از انقلاب و ولایت فقیه، انزجار خود را از اقدامات عده‌ای هنجارشکن و آشوبگر در کشور و تخریب اموال عمومی که با حمایت آشکار و پنهان مستکبران انجام شد، اعلام کردند.

در این مراسم که با حضور گسترده طلاب، اساتید حوزه، بسیجیان و اقشار مختلف مردم قم برگزار شد، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و جمعی از مسئولان قم حضور داشتند.

راهپیمایی کنندگان ضمن تأکید بر توجه مسئولان به رفع مشکلات مردم با شعارهایی همچون «الله اکبر»، «خامنه‌ای رهبر است؛ ولایتش ولایت حیدر است» حمایت خود را از انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری اعلام کردند.

همچنین مردم قم با شعارهایی همچون «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ بر غارتگر بیت المال» و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» اقدامات خرابکارانه اخیر در کشور که با حمایت آمریکا و جنایتکاران انجام شد را محکوم کرده و خواستار برخورد جدی با آشوبگران شدند.

آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و امام جمعه قم در پایان این راهپیمایی در حرم حضرت معصومه(س) سخنرانی کرد.