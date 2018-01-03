  1. استانها
  2. قم
۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

مردم قم علیه اقدامات آشوبگران راهپیمایی کردند

مردم قم علیه اقدامات آشوبگران راهپیمایی کردند

قم - راهپیمایی باشکوه مردم همیشه در صحنه قم علیه اقدامات خرابکارنه عده‌ای آشوبگر در کشور با حضور گسترده طلاب و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و ولایتمدار قم قبل از ظهر چهارشنبه با برپایی راهپیمایی باشکوهی از میدان جانبازان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) ضمن اعلام حمایت مجدد از انقلاب و ولایت فقیه، انزجار خود را از اقدامات عده‌ای هنجارشکن و آشوبگر در کشور و تخریب اموال عمومی که با حمایت آشکار و پنهان مستکبران انجام شد، اعلام کردند.

در این مراسم که با حضور گسترده طلاب، اساتید حوزه، بسیجیان و اقشار مختلف مردم قم برگزار شد، آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و جمعی از مسئولان قم حضور داشتند.

راهپیمایی کنندگان ضمن تأکید بر توجه مسئولان به رفع مشکلات مردم با شعارهایی همچون «الله اکبر»، «خامنه‌ای رهبر است؛ ولایتش ولایت حیدر است» حمایت خود را از انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری اعلام کردند.

همچنین مردم قم با شعارهایی همچون «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ بر غارتگر بیت المال» و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» اقدامات خرابکارانه اخیر در کشور که با حمایت آمریکا و جنایتکاران انجام شد را محکوم کرده و خواستار برخورد جدی با آشوبگران شدند.

آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و امام جمعه قم در پایان این راهپیمایی در حرم حضرت معصومه(س) سخنرانی کرد.

کد مطلب 4190283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها