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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

سخنگوی دولت ترکیه: خواهان استمرار امنیت و صلح در ایران هستیم

سخنگوی دولت ترکیه: خواهان استمرار امنیت و صلح در ایران هستیم

معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه در واکنش به اغتشاشات اخیر در ایران گفت: هر گونه ناامنی و ناآرامی در ایران به ضرر مردم این کشور و منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بکیر بوزداغ» سخنگوی دولت ترکیه در واکنش به اغتشاشات روزهای اخیر در ایران گفت: آنکارا تحولات اخیر این کشور را از نزدیک دنبال می کند.

وی در پیامی توییتری استمرار امنیت و آرامش در ایران را خواسته اصلی دولت ترکیه دانست و گفت این امر اهمیت زیادی برای آنکارا دارد.

معاون نخست وزیر ترکیه افزود: امنیت، آرامش و صلح در ایران برای مردم این کشور و منطقه حائز اهمیت فراوان است و هر گونه ناامنی و اغتشاش به زیان ایرانی ها و کشورهای منطقه تمام می شود.

بوزداغ از مقامات و مردم ایران خواست در مقابل دام های دشمنان برای بر هم زدن امنیت و آرامش در این کشور هشیار بوده و با دقت بیشتری عمل کنند.

کد مطلب 4190284

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