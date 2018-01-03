سخنگوی دولت ترکیه: خواهان استمرار امنیت و صلح در ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «بکیر بوزداغ» سخنگوی دولت ترکیه در واکنش به اغتشاشات روزهای اخیر در ایران گفت: آنکارا تحولات اخیر این کشور را از نزدیک دنبال می کند.

وی در پیامی توییتری استمرار امنیت و آرامش در ایران را خواسته اصلی دولت ترکیه دانست و گفت این امر اهمیت زیادی برای آنکارا دارد.

معاون نخست وزیر ترکیه افزود: امنیت، آرامش و صلح در ایران برای مردم این کشور و منطقه حائز اهمیت فراوان است و هر گونه ناامنی و اغتشاش به زیان ایرانی ها و کشورهای منطقه تمام می شود.

بوزداغ از مقامات و مردم ایران خواست در مقابل دام های دشمنان برای بر هم زدن امنیت و آرامش در این کشور هشیار بوده و با دقت بیشتری عمل کنند.