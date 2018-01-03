برگزاری یازدهمین دوره آزمون ارزیابی واعطای مدرک تخصصی حافطان قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم دوازدهمین دوره و مرحله چهارم یازدهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از سوی دارالقرآن الکریم برگزار می شود.

این دوره جمعه ۱۵ دی ماه با حضور ۵۸ نفر از حافظان قرآن کریم از سراسر کشور از ساعت ۸ صبح در سازمان دارالقرآن الکریم به نشانی خیابان حافظ، پایین تر از طالقانی، خیابان رشت، پلاک ۳۹ برپا خواهد شد.

افرادی که در مرحله سوم آزمون اعطای مدرک به حافظان حدنصاب نمره را کسب کنند حافظ ممتاز شناخته شده و در صورت داشتن ۱۰ سال سابقه تدریس و سایر شرایط به مرحله نهایی راه می‌ یابند و افرادی که در مرحله نهایی نمره لازم را کسب کنند به عنوان حافظ درجه یک قرآن و استاد حفظ قرآن کریم شناخته می شوند.

بر همین اساس اسامی حافظان مرحله چهارم و نهایی سیزدهمین دوره این آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم به شرح زیر اعلام شد:

رباب باقرنژاد از آذربایجان شرقی

الهام ماندگار مهر از تهران

فاطمه رضانژاد امیردهی از قم

محمد معتمدی از اصفهان

مصطفی اصفهانیان از اصفهان

حسن فرخی مقدم از ایلام

حسین درستکار از بوشهر

عیسی خورشیدی از چهارمحال و بختیاری

سیدهاشم موسوی نسب از خوزستان

محمدمسعود اسماعیلی از قزوین

ابوالفضل مهدوی صدر از قم

محمود بابایی توسکی از همدان

سیدحمزه رودباری از تهران

راه‌یافتگان به مرحله سوم سیزدهمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن:

راحله گل‌زاده از آذربایجان شرقی

عاطفه رفیع منزلت از اصفهان

مرضیه غزالی اصفهانی از اصفهان

مرضیه صادقانی از اصفهان

مریم جان‌نثاری از اصفهان

زینب تونئی از اصفهان

سمیه مسعودی‌نیا از اصفهان

هدی سادات خادم‌الحسینی از اصفهان

مریم شفیعی از ایلام

کلثوم عبداللهی از ایلام

زهرا هرمزی شیخ طبقی از تهران

رویا فضایلی طرقی از خراسان رضوی

فاطمه پنبه دانه زاده از خوزستان

مجیده بیت عبدالله از خوزستان

محدثه رضایی از کرمان

ثریا مهدی نژادفرد از لرستان

رقیه رضایی از مازندران

یحیی راثی از آذربایجان شرقی

ولی سجاعی اصل از اردبیل

محمدرضا اکبریان دهقانی از اصفهان

روح الله حیدری از اصفهان

حسین جعفرخواه تمیجانی از البرز

مهدی بازرگان نژاد از تهران

محمد دیانت از بوشهر

علیرضا کچوئیان از تهران

علیرضا زرنوشه فراهانی از تهران

عباس علی باغستانی از تهران

محمد سعید خواجه احمدی از خراسان جنوبی

محمدرضا جاهدی نیا از خراسان رضوی

حمید رحمتی از خراسان شمالی

سبحان دغاغله از خوزستان

سیدمهدی موسوی نسب از خوزستان

حمزه عبیدی نیسی از خوزستان

عطاءالله رئیس پور از خوزستان

محمدجواد محمدی مجد از خوزستان

محمد عارفیان از زنجان

نوید رزمجو از فارس

محمدرضا احمدی از قم

محمد رسولی خیمه سری از قم

محسن عبدی از قم

سیدمحمدصادق ادیانی راد از مازندران

پیمان ایازی از مازندران

حمید احمدی از مرکزی

مسعود داودی همراز از همدان

سید ماشاالله موسوی بفروئی از یزد