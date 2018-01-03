اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استحصال آب های ژرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری چابهار، اسماعیل نجار در نشست ستاد مدیریت بحران جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، یکی از کشورهایی است که توانسته در زمان وقوع بحران هایی همچون زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی مدیریت خوبی در کمک رسانی به مردم حادثه دیده داشته باشد.

وی بیان کرد: همانطور که در مدیریت بحران، پیش بینی و پیشگیری رکنی مهم و حیاتی است، رسانه ها نیز باید دغدغه ایمنی در برابر حوادث را در طول سال داشته باشند و ضمن تشریح الگوهای رفتاری مناسب، مردم را برای شرایط در زمان وقوع حوادث آماده کنند.

نجار خاطر نشان کرد: آرامش عمومی و اعتماد مردم به نهادهای مسئول، مهمترین شرط مدیریت موفق و کارآمد است.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به موضوع بی آبی در کشور نیز گفت: استفاده از آب های دریا و ژرف تنها راه نجات از بی آبی در کشور است و می تواند بسیاری از مشکلات را در بلندمدت حل کند.

وی خاطر نشان کرد: شیرین سازی آب دریا و استحصال آب از دریا به عنوان مطمئن ترین منبع، بهترین و کم هزینه ترین راه برای رفع مشکلات بی آبی و تامین آب کشاورزی و صنعت بشمار می رود.

نجار بر احداث آب شیرین کن در کنار دریا تاکید کرد و افزود: ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استحصال آب های ژرف پیش بینی شده است .

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور تصریح کرد: اکثر نقاط کشور با بی آبی مواجه هستند و آب چاه‌های آب و چاه‌های کشاورزی به شدت افت کرده است.

نجار از فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان های سیستان وبلوچستان خواست به موقع خسارت ها را اعلام کنند تا پس از برآورد رسیدگی و جبران خسارت شود.

وی گفت: کشور دچار بحران های شدید است و اعتبارات نیز در این زمینه محدود است و بسیاری از جبران خسارت های حوادث گوناگون ممکن است، دیر شود.

همچنین روز گذشته با حضور معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران، بهره‌برداری از ۸ تانکر اهدایی دفتر رهبر معظم انقلاب، برای آبرسانی به روستاهای چابهار و کنارک انجام شد .

این تانکرها از محل اعتبارات توسعه سواحل مکران به روستاییان شهرستان‌های چابهار و کنارک اهدا شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان چابهار نیز در این رابطه گفت: تعداد ۸ دستگاه تانکر آبرسانی سیار برای تقویت ناوگان آبرسانی سیار روستایی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به این شهرستان اختصاص پیدا کرده است.

روشن نارویی افزود: برای خریداری این تانکرها ۲۱ میلیارد ریال از سوی دفتر مقام معظم رهبری هزینه شده است.

وی افزود: شهرستان چابهار محروم ترین منطقه کشور از نظر دسترسی مردم به آب سالم وبهداشتی است بطوریکه شاخص دسترسی مردم به آب فقط ۲۳ درصد است .

وی با بیان اینکه ۷۷ درصد مردم شهرستان چابهار به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند، خاطرنشان کرد: هم اینک تعداد ۴۹ دستگاه تانکر(۲۴ تانکر دولتی و ۲۵ تانکر استیجاری) در ۴۰۶ روستا کار آبرسانی سیار را انجام می دهند.