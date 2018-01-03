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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور خبر داد:

اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استحصال آب های ژرف

اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استحصال آب های ژرف

چابهار - رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استحصال آب های ژرف پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری چابهار، اسماعیل نجار در نشست ستاد مدیریت بحران جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، یکی از کشورهایی است که توانسته در زمان وقوع بحران هایی همچون زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی مدیریت خوبی در کمک رسانی به مردم حادثه دیده داشته باشد.

وی بیان کرد: همانطور که در مدیریت بحران، پیش بینی و پیشگیری رکنی مهم و حیاتی است، رسانه ها نیز باید دغدغه ایمنی در برابر حوادث را در طول سال داشته باشند و ضمن تشریح الگوهای رفتاری مناسب، مردم را برای شرایط در زمان وقوع حوادث آماده کنند.

نجار خاطر نشان کرد: آرامش عمومی و اعتماد مردم به نهادهای مسئول، مهمترین شرط مدیریت موفق و کارآمد است.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به موضوع بی آبی در کشور نیز گفت: استفاده از آب های دریا و ژرف تنها راه نجات از بی آبی در کشور است و می تواند بسیاری از مشکلات را در بلندمدت حل کند.

وی خاطر نشان کرد: شیرین سازی آب دریا و استحصال آب از دریا به عنوان مطمئن ترین منبع، بهترین و کم هزینه ترین راه برای رفع مشکلات بی آبی و تامین آب کشاورزی و صنعت بشمار می رود.

نجار بر احداث آب شیرین کن در کنار دریا تاکید کرد و افزود: ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای استحصال آب های ژرف پیش بینی شده است .

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور تصریح کرد: اکثر نقاط کشور با بی آبی مواجه هستند و آب چاه‌های آب و چاه‌های کشاورزی به شدت افت کرده است.

نجار از فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان های سیستان وبلوچستان خواست به موقع خسارت ها را اعلام کنند تا پس از برآورد رسیدگی و جبران خسارت شود.

وی گفت: کشور دچار بحران های شدید است و اعتبارات نیز در این زمینه محدود است و بسیاری از جبران خسارت های حوادث گوناگون ممکن است، دیر شود.

همچنین روز گذشته با حضور معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران، بهره‌برداری از ۸ تانکر اهدایی دفتر رهبر معظم انقلاب، برای آبرسانی به روستاهای چابهار و کنارک انجام شد .

این تانکرها از محل اعتبارات توسعه سواحل مکران به روستاییان شهرستان‌های چابهار و کنارک اهدا شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان چابهار نیز در این رابطه گفت: تعداد ۸ دستگاه تانکر آبرسانی سیار برای تقویت ناوگان آبرسانی سیار روستایی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به این شهرستان اختصاص پیدا کرده است.

روشن نارویی افزود: برای خریداری این تانکرها ۲۱ میلیارد ریال از سوی دفتر مقام معظم رهبری هزینه شده است.

وی افزود: شهرستان چابهار محروم ترین منطقه کشور از نظر دسترسی مردم به آب سالم وبهداشتی است بطوریکه شاخص دسترسی مردم به آب فقط ۲۳ درصد است .

وی با بیان اینکه ۷۷ درصد مردم شهرستان چابهار به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند، خاطرنشان کرد: هم اینک تعداد ۴۹ دستگاه تانکر(۲۴ تانکر دولتی و ۲۵ تانکر استیجاری) در ۴۰۶ روستا کار آبرسانی سیار را انجام می دهند.

کد مطلب 4190294

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