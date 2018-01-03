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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

استفاده ازظرفیت اعتبارات عمرانی در حوزه پژوهشی برای سال ۹۷

استفاده ازظرفیت اعتبارات عمرانی در حوزه پژوهشی برای سال ۹۷

یاسوج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدفگذاری برای استفاده از اعتبارات عمرانی در حوزه تامین اعتبار بخش پژوهش ها در سال ۹۷ انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی پژوهش افزود: با توجه به اینکه سرجمع اعتبارات پژوهشی دستگاه ها به ۳۰۰ میلیون تومان هم نمی رسد و تحقق چند طرح با خروجی خیلی مناسب با این اعتبارات عملیاتی نمی شود، تلاش خواهد شد از سایر منابع برای تامین اعتبار این حوزه اقدام شود.

نوروزی با بیان اینکه باید اعتبارت هزینه ای تا ۳۱ فروردین سند خورده و ثبت شود، عنوان داشت: باید نسبت به انجام مراحل ثبت پروپوزال ها در حوزه پژوهشی در زمان مقرر اقدام شود.

وی افزود: ‌تاکنون زمان زیادی در این راستا از دست رفته است و باید اقدامات لازم هرچه سریعتر انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه ثبت در سامانه سماد نیز ممکن است زمان بر باشد، تاکید کرد: دستگاه ها تا ۳۰ دی ماه  فرصت دارند که پروپوزال های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا نسبت به بررسی و داوری در کمیته چهارگانه اقدام و مراحل بعدی نیز عملیاتی شود.

کد مطلب 4190324

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