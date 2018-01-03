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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

روز جمعه انجام می گیرد؛

بیت المقدس و بهبود روابط با اروپا؛ محور گفتگوهای اردوغان و ماکرون

بیت المقدس و بهبود روابط با اروپا؛ محور گفتگوهای اردوغان و ماکرون

رئیس جمهور ترکیه در سفر روز جمعه خود به فرانسه قصد دارد در خصوص راههای بهبود مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز جمعه برای دیدار با همتای فرانسوی خود راهی پاریس می شود.

این سفر که مهمترین سفر خارجی اردوغان پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ به شمار می رود در شرایطی انجام می گیرد که آنکارا در تلاش است مناسبات خود را با اتحادیه اروپا بهبود بخشد.

منابع آگاه می گویند اردوغان در دیدار با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در خصوص مسائل روز منطقه و جهان گفتگو خواهد کرد.

بر این اساس راههای بهبود مناسبات آنکارا-بروکسل، بحران های خاورمیانه، مسئله بیت المقدس و نیز مسائل حقوق بشری به عنوان محورهای این گفتگوی دوجانبه عنوان شده است.

این در حالی است که اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام از جمله دستگیری های گسترده و اخراج هزاران نفر از افراد وابسته به جنبش گولن از مناصب دولتی، نظامی و دانشگاهی با انتقاد مقامات اروپا مواجه شده و بحث عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به حاشیه برده است.

با این حال اردوغان هفته گذشته اعلام کرده که درصدد کاستن از تعداد دشمنان و افزودن به شمار دوستان خود و برقراری روابط خوب با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است.

وی همچنین از حمایت دولت های فرانسه و آلمان در محکوم کردن اقدام «دونالد ترامپ» در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ابراز خرسندی کرده است.

گفتنی است از زمان انتخاب ماکرون در ماه می ۲۰۱۷ به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه، این نخستین سفر اردوغان به این کشور به شمار می رود.

کد مطلب 4190340

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