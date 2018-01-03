به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی مردم عسلویه اظهار داشت: خط مردم انقلابی از اغتشاشگران جدا است و این مردم ولایتمدار پشت نظام و رهبری هستند.
وی گفت: دولتمردان هم باید به خواستهها و فشارهای اقتصادی و بیکاری توجه بیشتری کنند و این معضلات را در جامعه برطرف کنند.
امام جمعه عسلویه بیان داشت: ما به مشکلات مردم آگاه هستیم و از مسئولین میخواهیم تا در راستای رفع مشکلات کشور تلاش و همت بیشتری کنند.
راهپیمایی با حضور گسترده مردم عسلویه از شبکه بهداشت تا دبستان دخترانه حدیث عسلویه برگزار شد.
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