به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی مردم عسلویه اظهار داشت: خط مردم انقلابی از اغتشاشگران جدا است و این مردم ولایتمدار پشت نظام و رهبری هستند.

وی گفت: دولتمردان هم باید به خواسته‌ها و فشارهای اقتصادی و بیکاری توجه بیشتری کنند و این معضلات را در جامعه برطرف کنند.

امام جمعه عسلویه بیان داشت: ما به مشکلات مردم آگاه هستیم و از مسئولین می‌خواهیم تا در راستای رفع مشکلات کشور تلاش و همت بیشتری کنند.

راهپیمایی با حضور گسترده مردم عسلویه از شبکه بهداشت تا دبستان دخترانه حدیث عسلویه برگزار شد.