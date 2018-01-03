به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اطلاع‌رسانی و فرهنگی ستاد بازسازی عتبات خراسان‌جنوبی گفت: خراسان‌جنوبی از جمله استان‌های کم جمعیت کشور است ولی همین مردم در جهت کمک به بازسازی عتبات رتبه اول را به دست آوردند.

وی اظهار کرد: امسال ۹ میلیارد تومان تعهد داشتیم که با توجه به کمک مردم خیراندیش و محب اهل بیت(ع) در نه ماهه سال جاری ۱۱۳ درصد به تعهد مان عمل کرده‌ایم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات خراسان‌جنوبی بیان کرد: باید از ظرفیت همه ارادتمندان به اهل بیت(ع) در جمع آوری نذورات استفاده کنیم تا پروژه‌هایی را جهت خدمت به زائران در عتبات اجرا کنیم.

جوینده ادامه داد: یکی از اقدامات عتبات خراسان‌جنوبی راه‌اندازی کارگاه‌های قالیبافی در خراسان‌جنوبی است که در حال حاضر ۲۵۵ کارگاه در خراسان جنوبی وجود دارد و ۱۴ هزار بافنده در آن کار می‌کنند.

وی افزود: سنگی که ما به عتبات ارسال می‌کنیم از معادن خراسان‌جنوبی است و همچنین از ظرفیت حمل داخل استان استفاده می‌کنیم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات خراسان‌جنوبی گفت: همه این موارد نشان می‌دهد که فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات در رشد اقتصادی و تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است.

جوینده با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیون تومان هزینه حمل و نقل سنگ خراسان‌جنوبی به مرز مهران شده اظهار کرد: علاوه بر این، یک میلیارد و ۵۰۰ تومان نیز از مرکز برای خرید مصالح از خراسان‌جنوبی گرفتیم که این مسئله نیز در موضوع اولویت‌دار اقتصاد حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر استفاده از درآمدها در محل نذر مردم است، بیان کرد: همه اقدامات و فعالیت‌های ما به صورت شفاف صورت می‌گیرد و بازرسانی از دفتر مقام معظم رهبری در طول سال بر فعالیت‌های مالی ستاد نظارت دارند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات خراسان‌جنوبی یادآور شد: ۹۸ درصد نذورات مردم برای بازسازی عتبات را قشر محروم خراسان‌جنوبی بر اساس عشق و علاقه خود تأمین می‌کنند.