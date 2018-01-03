به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی، هنر و دین در روزهای ۳-۴ می ۲۰۱۸ در سنگاپور برگزار می‌شود.

بیستمین کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی، هنر و دین با هدف گردآوری دانشمندان، محققان و پژوهشگران علمی جهت تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبه‌های جامعه‌شناسی، هنر ودین برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این کنفرانس درصدد هستند با ارائه یک پلت فرم بین رشته‌ای برای محققان و متخصصان، تازه‌ترین نوآوری‌ها، دغدغه‌ها و همچنین چالش‌های عملیاتی و راه‌حل‌های اتخاذ شده در زمینه‌های جامعه‌شناسی، هنر و دین را به اشتراک بگذارند.

بر این اساس از علاقمندان به موضوع کنفرانس دعوت می‌شود تا آثار و مقالات خود را از طریق آدرس https://www.waset.org/apply/۲۰۱۸/۰۵/singapore/ICSAR?step=۲ ارسال نمایند.

