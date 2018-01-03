سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان امام در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: در این جلسه هفت بند مختلف در خصوص پروژه های اقتصادی وجود داشت و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در بعد ایجادی و مشارکتی متعهد به اقدام شده است.

محنایی با اشاره به اینکه در این جلسه برخی از طرح ها که ضمانت اجرایی لازم را در استان ندارند مطرح و بررسی شد، بیان داشت در قالب یک بند نیز طرح های خرد و متوسط با الگوی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام مطرح شد و دستگاه ها باید در حوزه های مختلف، طرح های خود را اعلام کنند.

محنایی یکی دیگر از طرح های مطرح و مهم در این راستا را حوزه گیاهان دارویی دانست و گفت: گیاهان دارویی به عنوان یک زنجیره کامل مورد توجه ستاد اجرایی فرمان امام است و خوشبختانه موافقت و مجوز کشت، فرآوری و زنجیره کامل گیاهان دارویی انجام شده است.

وی افزود: با ورود ستاد اجرایی فرمان امام به استان، مکان های مختلفی برای اجرای این طرح تعیین شد و استان و ستاد بر اجرای آن تاکید دارند.

معاون اقتصادی استاندار به بررسی چهار بند از تفاهم نامه با بنیاد برکت اشاره کرد و گفت: اگر این بخش ها به صورت پایلوت اجرایی شود، شاهد تحقق سایر بخش ها و توسعه بیش از پیش استان خواهیم بود.

محنایی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد دهکده گیاهان دارویی نیز بررسی هایی انجام شد و تصمیماتی برای اجرای آن گرفته شد.