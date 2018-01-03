کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک ۱۹ نفر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه ثبت نام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک، امروز چهارشنبه محمود مشحون هم برای پست نایب رئیسی ثبت نام کرد.

مشحون که یک ماه و نیم پیش به دلیل بازنشستگی از ریاست فدراسیون بسکتبال کنار رفت به خاطر معرفی شدن به عنوان کارشناس خبره، مجوز حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک را به دست آورد. طاهره طاهریان نیز یکی از پنج کارشناس خبره است که امروز برای حضور در انتخابات و تصدی پست نایب رئیسینام نویسی کرد.

امروز همچنین مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری هم برای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک نام نویسی کرد.

بدین ترتیب مجموع افراد کاندیدا برای انتخابات کمیته ملی المپیک به ۱۹ نفر رسید. محمد درخشان، محمد علی صبور، میترا نوری، کیکاووس سعیدی، رباب شهریان، سید عبدی افتخاری، مجید کیهانی، علیرضا رحیمی، محمود خسروی وفا، مهدی علی نژاد، صادق فرجی، زهرا اینچه درگاهی، فضل اله باقر زاده، هاشم اسکندری، مهدی تاج و رضا صالحی امیری افرادی هستند که تاکنون کاندیدای این انتخابات شده اند.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود. ثبت نام از کاندیداها نیز تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.