استاندار قزوین ازمجتمع فرهنگی، توانبخشی ایثارگران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین به همراه علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، غلامرضا حقایق پور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان روز چهارشنبه از مجتمع در دست ساخت فرهنگی، ورزشی و توانبخشی معلولان و ایثارگران بنیاد شهید قزوین بازدید کرد و در جریان روند اجرای کارها قرار گرفت.

غلامرضا حقایق پور مدیرکل بنیاد شهید استان قزوین در این بازدید گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت ۷۲۰۰ مترمربع در دو طبقه ساخته شده که برای آن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری هزینه شده و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هم از اعتبارات استانی و ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از اعتبار بنیاد شهید استان تامین کرده ایم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اظهارداشت: این ساختمان دارای ۱۷ سوئیت اقامتی برای حضور خانواده معلولانی که برای درمان به این مرکز مراجعه می کنند پیش بینی شده است.

حقایق پور بیان کرد: فاز اول این مجموعه شامل کلینیک توانبخشی، سالن ورزشی سرپوشیده و آب درمانی است که آماده بهره برداری شده است و با اصلاح برخی امور فنی در حال آماده کردن فاز اول هستیم.

وی گفت: فاز دوم این مجموعه شامل رستوران و سالن آمفی تئاتر ۲۶۰ نفره است که تلاش می کنیم در صورت تامین اعتبار لازم این مجموعه تا پایان سال آینده تکمیل شده و به بهره برداری برسد.

استاندار قزوین با ابراز خرسندی از اجرای این طرح ورزشی و درمانی اظهار امیدواری کرد با تسریع در تکمیل این پروژه ظرفیت خوبی برای ارائه خدمات درمانی، ورزشی به ایثارگران و معلولان استان مهیا شود.